Razgovarali smo s novim šefom HNB-a, prozivaju ga zbog supruge - ministrice: 'Nema to nikakve veze'

Borba s inflacijom će biti jedan od najvećih izazova novog guvernera Hrvatske narodne banke, a to je po odluci saborske većine Ante Žigman.

Vraća se na mjesto na kojem je i prije 30 godina počeo karijeru kao stipendist i pripravnik, a potom i savjetnik guvernera.

U Ministarstvu financija bio je pomoćnik ministra i državni tajnik, a posljednjih osam godina na čelu je Agencije za nadzor financijskih usluga.

A na funkciji ministrice u Vladi je njegova supruga Nataša Mikuš Žigman.

A je li predloženi guverner reagirao na prozivke oporbe?

O mogućem sukobu interesa

RTL-ova reporterka je kratko s njim danas razgovarala: "Rekao mi je da dok ne završi ova saborska procedura, dok ne bude i službeno izglasan za novog guvernera, do tada o svojoj novoj funkciji neće moći ništa govoriti".

No, što se tiče prozivki o mogućem sukobu interesa jer mu je supruga ministrica u Vladi, Žigman smatra da to nema nikakve veze jer je HNB neovisna institucija.

"Sve zanima koji će biti prvi njegovi potezi, odnosno što će napraviti kako bi se suzbila inflacija. Oporba je prozivala dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića da po tom pitanju nije dovoljno napravio, a naročito mu zamjeraju kada je rekao građanima 'kupujte tamo gdje je jeftinije'", podsjeća RTL-ova reporterka.

Uz to, Vujčić je i sam bio kritičan prema Vladi, dok je pod zadnje odgovornost prebacio na trgovce koje je prozvao da su udvostručili dobit i sve troškove prevalili na kupce.

