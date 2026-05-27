Dino Prižmić u napetom meču vodio, pa ispao s Roland Garrosa

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u treće kolo Roland Garrosa nakon što je u dvoboju drugog kola izgubio od Brazilca Joao Fonesece sa 6-3, 6-4, 3-6, 1-6, 2-6.

Hrvatski tenisač je vodio 2-0 u setovima, no Brazilac je sjajnom igrom u nastavku uspio okrenuti rezultat.

Bio je to okršaj dvije velike teniske nade, 20-godišnjeg Splićanina i 19-godišnjeg igrača iz Rio de Janeira. Mladi Brazilac je bio favorit, trenutačno drži 30. mjesto na ATP ljestvici, a iza njega su i dvije ATP titule. No, Prižmić, koji je trenutačno na 72. mjestu, bio je u sjajnoj formi nakon što je na Mastersu u Rimu dogurao do osmine finala, dok je u Madridu zapeo na jednoj stepenici prije.

Ključni trenutak prvog seta bio je osmi gem u kojem je Prižmić napravio break za 5-3, a potom obranio servis za vodstvo 1-0 u setovima. U drugom setu gledali smo sličan rasplet. Do rezultata 4-4 tenisači su držali svoje servise, a potom je Prižmić došao do breaka, a zatim odservirao za 6-4 i 2-0 u setovima.

Brazilac se vratio u život u trećem setu. Poveo je 4-1 uz jedan break i prednost je održao do kraja seta dobivši taj period igre sa 6-3. Nažalost, četvrti je set protekao u potpunoj dominaciji mladog Brazilca. Pri rezultatu 1-1, Fonseca je napravio prvi break, a pri vodstvu 3-1 još jednom je oduzeo servis svom suparniku. Za svega 35 minuta dobio je set sa 6-1 gurnuvši meč u peti set.

Prižmić nije uspio pronaći izgubljeni ritam i Brazilac je dominirao i odlučujućim setom. Pri vodstvu 2-1 "breaknuo" je Prižmića, a kod rezultata 5-2 još jednim oduzetim servisom je zaključio priču nakon tri sata i 30 minuta igre.

Fonsecu sada očekuje Srbin Novak Đoković koji je bio bolji od Francuza Valentin Royera sa 6-3, 6-2, 6-7 (7), 6-3.