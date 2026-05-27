MORAO PREDATI

Bizarna ozljeda tenisača na Roland Garrosu: Organizatori će biti pod paljbom

Foto: BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia

Blockx se tako na bizaran način oprostio od Roland Garrosa gdje je s pravom imao visoke ciljeve

27.5.2026.
13:46
Hina
BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia
Kao prvi se u treće kolo ovogodišnjeg Grand Slam turnira Roland Garros plasirao australski tenisač Alex De Minaur, osmi nositelj u Parizu i to nakon bizarne ozljede njegovog suparnika Alexandera Blockxa.

U drugom kolu su trebali igrati De Minaur i belgijski tenisač Blockx, ali je potonji predao meč prije početka zbog zadobivene ozljede skočnog zgloba.

Blockx je objavio da se ozlijedio kada je napuštao teren poslije treninga, a pritom je zapeo za navlaku koja stoji zamotana pored terena i služi za pokrivanje terena u slučaju kiše. Zanimljivo da su dotične navlake i ranije bile problem tenisačicama i tenisačima na Roland Garrosu. Natjecatelji su organizatorima upozoravali na njih, a prije nekoliko godina istovjetnu je ozljedu, na isti način, doživio još jedan belgijski tenisač David Goffin.

Blockx se tako na bizaran način oprostio od Roland Garrosa gdje je s pravom imao visoke ciljeve. Nedavno je, na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Madridu, dogurao sve do polufinala gdje je poražen od Nijemca Zvereva. Trenutačno je 37. igrač na ATP ljestvici.

De Minaur će u trećem kolu igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Čeh Menšik i Argentinac Navone.

Roland GarrosAlex De MinaurOzljedaBizarna Ozljeda
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
