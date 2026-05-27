Đokovića u francuskoj emisiji usporedili s Macronom: Njegov odgovor nasmijao cijeli studio

Novak Đoković, jedan od najboljih tenisača svijeta, trenutačno se nalazi u Parizu gdje ga na Roland Garrosu očekuje nastup u drugom kolu protiv domaćeg igrača Valentina Royera.

Uoči novog meča, srpski as iskoristio je boravak u Francuskoj i gostovao u popularnoj televizijskoj emisiji „Quotidien“, koju i često opisuju kao „francuski show s dobrom rasvjetom“. Upravo je njegovo gostovanje ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama zbog jedne iskrene i duhovite izjave.

Tijekom razgovora Đoković je otvoreno progovorio o osobnoj navici koja ga, kako kaže, prati godinama - kašnjenju. Uz osmijeh je priznao da mu se to ponekad događa i u profesionalnim obavezama.

„Ponekad imam problem s kašnjenjem. Danas ipak nisam zakasnio, rekli su mi da dođem u 7:30, stigao sam u 7:35. Ma dobro, pet minuta gore-dolje, u Francuskoj je to valjda prihvatljivo“, rekao je Đoković kroz smijeh.

Međutim, razgovor je dobio još zabavniji ton kada mu je jedan od sudionika emisije spomenuo da sličnu reputaciju ima i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je također poznat po čestim kašnjenjima.

Iznenađen usporedbom, Đoković je uz osmijeh reagirao pitanjem:

„Ozbiljno? Je li to kompliment ili nije?“

Nakon što mu je pojašnjeno da se radi o simpatičnoj usporedbi, najbolji tenisač svijeta kratko je zaključio:

„Aha, onda je sve u redu!“

Publika u studiju reagirala je smijehom, a cijeli isječak ubrzo je postao viralan

Djokovic qui met un petit tacle à Macron quand on lui demande quels sont ses défauts:



"- Emmanuel Macron est toujours en retard aussi.

- C'est un compliment pour moi ou non?" pic.twitter.com/pBQWDWzOei — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) May 26, 2026