Đokovića u francuskoj emisiji usporedili s Macronom: Njegov odgovor nasmijao cijeli studio
Tijekom razgovora Đoković je otvoreno progovorio o osobnoj navici koja ga, kako kaže, prati godinama
Novak Đoković, jedan od najboljih tenisača svijeta, trenutačno se nalazi u Parizu gdje ga na Roland Garrosu očekuje nastup u drugom kolu protiv domaćeg igrača Valentina Royera.
Uoči novog meča, srpski as iskoristio je boravak u Francuskoj i gostovao u popularnoj televizijskoj emisiji „Quotidien“, koju i često opisuju kao „francuski show s dobrom rasvjetom“. Upravo je njegovo gostovanje ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama zbog jedne iskrene i duhovite izjave.
Tijekom razgovora Đoković je otvoreno progovorio o osobnoj navici koja ga, kako kaže, prati godinama - kašnjenju. Uz osmijeh je priznao da mu se to ponekad događa i u profesionalnim obavezama.
„Ponekad imam problem s kašnjenjem. Danas ipak nisam zakasnio, rekli su mi da dođem u 7:30, stigao sam u 7:35. Ma dobro, pet minuta gore-dolje, u Francuskoj je to valjda prihvatljivo“, rekao je Đoković kroz smijeh.
Međutim, razgovor je dobio još zabavniji ton kada mu je jedan od sudionika emisije spomenuo da sličnu reputaciju ima i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je također poznat po čestim kašnjenjima.
Iznenađen usporedbom, Đoković je uz osmijeh reagirao pitanjem:
„Ozbiljno? Je li to kompliment ili nije?“
Nakon što mu je pojašnjeno da se radi o simpatičnoj usporedbi, najbolji tenisač svijeta kratko je zaključio:
„Aha, onda je sve u redu!“
Publika u studiju reagirala je smijehom, a cijeli isječak ubrzo je postao viralan
Djokovic qui met un petit tacle à Macron quand on lui demande quels sont ses défauts:— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) May 26, 2026
"- Emmanuel Macron est toujours en retard aussi.
- C'est un compliment pour moi ou non?" pic.twitter.com/pBQWDWzOei