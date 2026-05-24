Đoković mu 'ukrao' trenera, pa Kecmanović progovorio o situaciji: 'Mene je to šokiralo'

Miomir Kecmanović, jedan od ponajboljih srpskih tenisača i trenutačno 48. igrač ATP ljestvice, oglasio se nakon pobjede u prvom kolu Roland Garrosa. U uvodnom susretu svladao je Mađara Mártona Fucsovicsa sa 7:6, 6:3, 6:4 te se plasirao u drugo kolo, gdje ga u srijedu očekuje novi protivnik.

Nakon pobjede, Kecmanović se osvrnuo i na događaje izvan terena koji su privukli pozornost teniske javnosti, a odnose se na iznenadni prekid suradnje s trenerom Viktorom Troickim, koji je, prema pisanju srpskog Kurira, prešao u tim Novaka Đokovića.

„Uvjeti su bili iznimno teški, ali sam sretan i ponosan na sebe što sam uspio to odraditi u tri seta“, rekao je Kecmanović nakon pobjede.

Najviše pozornosti izazvao je njegov komentar o promjeni u stručnom stožeru.

„Iskreno, i mene je to iznenadilo, da ne kažem šokiralo. U nedjelju sam osvojio Challenger, a već u ponedjeljak mi je rečeno da se prekida suradnja. U srijedu smo trebali putovati ovamo, a Viktor je već u utorak bio na Šatrijeu s Novakom, tako da je sve prilično jasno, ne moram puno dodavati“, izjavio je Kecmanović.

Dodao je kako je razočaran razvojem situacije, ali i da se okreće nastavku sezone.

„Naravno da sam razočaran, ali idem dalje. Sada je Ogi moj glavni trener. Imamo dobru energiju u timu, vjeruje u mene i to mi je najvažnije. Stvari zasad idu dobro i fokus mi je na turniru“, zaključio je srpski tenisač.