ROLAND GARROS /

Prižmić i Ružić doznali protivnike: Evo tko Dini stoji na putu do Novaka Đokovića
Foto: Filippo MONTEFORTE/AFP/Profimedia

Nedavno su Prižmić i Đoković igrali na rimskoj zemlji, a Prižmić je pobijedio u tri seta

22.5.2026.
21:34
Hina
Okončane su kvalifikacije za Roland Garros, drugi Grand Slam turnir u godini, a suparnike su saznali hrvatski tenisač Dino Prižmić i tenisačica Antonia Ružić koji su čekali upravo nekoga iz kvalifikacija.

Prižmić će igrati protiv 22-godišnjeg Amerikanca Michaela Zhenga, trenutačno 146. igrača na svijetu. Bude li uspješan Prižmić na startu vrlo vjerojatno ga u drugom kolu čeka meč protiv 28. nositelja, Brazilca Joaa Fonsece, a uspije li proći i drugu prepreku u trećem kolu bi mu suparnik trebao biti Srbin Novak Đoković.

Nedavno su Prižmić i Đoković igrali na rimskoj zemlji, a Prižmić je pobijedio u tri seta.

Antonia Ružić će igrati protiv 22-godišnje Amerikanke Ashlyn Krueger, koja se trenutačno nalazi na 107. mjestu WTA ljestvice.

Od ranije je poznato da će na startu Marin Čilić igrati protiv 17-godišnjeg Francuza Moisea Kouamea, 316. igrača na svijetu, kojem je pariški organizator dao pozivnicu.

Donna Vekić u prvom kolu igra protiv 25-godišnje Francuskinje Alice Tubello, koja je dobila pozivnicu organizatora, dok Petra Marčinko na startu igra protiv 24-godišnje njemačke igračice Eve Lys, 81. tenisačice s WTA ljestvice.

