SLAŽETE SE?

Nogometaši izabrali najboljih 11 SHNL-a: Pogledajte tko je upao

Nogometaši izabrali najboljih 11 SHNL-a: Pogledajte tko je upao
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najbolje igrače biralo je 224 nogometaša i 50 trenera HNL-a

22.5.2026.
22:29
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Sezona SHNL-a završava ovoga vikenda, a nogometaši su izabrali najbolju postavu za ovu sezonu, 2025./26. U prvih 11 čak je pet igrača Dinama. Najbolje igrače biralo je 224 nogometaša i 50 trenera HNL-a.

Krenimo redom, na vratarskoj poziciji je Marko Malenica iz Osijeka. U obrani su Marko Pajač (Lokomotiva), Sergi Dominguez (Dinamo), Scott McKenna (Dinamo), Ante Oreč (Rijeka). U veznom redu su Dinamovi Stojković i Mišić te Rijekin Toni Fruk. U napadu je, naravno, Dion Drena Beljo, a uz njega su Marko Livaja, jedini igrač Hajduka, te Jakov Puljić iz Vukovara

 

 

 

 

Što se pojedinačnih nagrada tiče, i tu dominira Dinamo. Dominik Livaković najbolji je vratar, Beljo je najbolji igrač, a Mario Kovačević trener. Jedina individualna nagrada koja nije otišla u Zagreb je ona za najboljeg mladog igrača (U-21) koju je osvojio Adriano Jagušić iako je u SHNL-u igrao samo u prvom dijelu sezone. 

Spomenimo da je izabrana i druga momčad ove sezone, a u njoj su: Livaković - Goda, Radeljić, Marešić, Maglica - Dantas, Zajc, Pukštas - Tavares, Bakrar, Latković.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
