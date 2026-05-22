Talijanski novinar zagolicao maštu: 'Dinamo je kontaktirao Modrića'

Talijanski novinar Pietro Balzano Porta koji prati AC Milan potvrdio je tijekom emisije Milan Express na YouTube kanalu Milan Vibes da je Dinamo kontaktirao Luku Modrića.

"Mogu potvrditi da je Dinamo Zagreb kontaktirao Modrića. Lukin plan je provesti još jednu godinu s AC Milanom pod Allegrijem ako se kvalificiraju za Ligu prvaka. Sjajno se proveo i impresioniran je Milanom i njegovom organizacijom", kazao je Porta. Priča o Modrićevu povratku zakotrljala se dolaskom Zvonimira Bobana u Dinamo, ali za sada je sve na razini glasina.

“Vi confermo che Modric è stato contattato dalla Dinamo Zagabria. L’idea di Luka Modric è di fare un altro anno in rossonero con Allegri in caso di Champions. Si è trovato benissimo, è rimasto colpito da Milano e dall’organizzazione del Milan.”

Modrić je prošle godine stigao u Milan nakon 13 godina u Realu. Potpisao je na jednu sezonu, ali velika je šansa da će ostati još jednu sezonu jer je i dalje važan Allegrijev kotačić na terenu i izvan njega.

Modrić je ove sezone odigrao 33 utakmice za Milan, zabio je dva gola i asistirao tri puta. Modrić je na utakmici protiv Juventusa prije mjesec dana slomio jagodičnu kost. Vraća se u pogon i predvodit će Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu gdje će nositi zaštitnu masku.