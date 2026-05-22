Kaos nakon Tuchelove odluke: Obitelj reagirala, a onda se oglasila i supruga Maguirea!

Strasti se ne smiruju nakon odluke izbornika Engleske Thomasa Tuchela, koji je uoči Svjetskog prvenstva iznenadio javnost nizom poteza, među kojima se posebno ističe izostavljanje Harryja Maguirea. Ta je odluka izazvala brojne reakcije u engleskoj javnosti, a podrška braniču Manchester Uniteda stigla je i iz njegova obiteljskog kruga.

Njegova majka Zoe oglasila se emotivnom porukom u kojoj je izrazila nezadovoljstvo odlukom:

“Nisi mogao učiniti više. Glavu gore… Sramotno, apsolutno odvratno. Zgrožena sam”, prenosi britanski tabloid The Sun.

Još oštriji bio je njegov brat Joe, koji nije skrivao razočaranje:

“Ovo je vjerojatno najgora odluka koju sam ikad vidio. Nemam riječi.”

U javnu raspravu uključila se i Maguireova supruga Fern, koja je na Instagramu uputila poruku podrške svom suprugu:

“Potpuno slomljena zbog tebe. Učinio si sve što si mogao kako bi dokazao svoju vrijednost.

Ne moram ti govoriti koliko si cijenjen, šteta je samo što si se našao protiv jednog mišljenja. Zauvijek uz tebe, ljubavi moja.”

Harry i Fern poznaju se još od djetinjstva, a vjenčali su se u ljeto 2022. godine u Francuskoj. Zajedno imaju dvije kćeri, Lillie Saint Maguire i Piper Rose Maguire.

Podršku je izrazila i njegova mlađa sestra Daisy, koja je također reagirala na društvenim mrežama:

“Luda odluka. Drži glavu gore.”