Obitelj zvijezde suparnika Hrvatske koja ne ide na SP: 'Najgora odluka ikad, sramota'

Harry Maguire izrazio je veliko razočaranje nakon što ga je izbornik Thomas Tuchel izostavio s popisa engleske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vijest je podijelio na društvenim mrežama, a njegovu objavu pratila je i oštra reakcija majke Zoe.

Engleski izbornik danas objavljuje konačan popis od 26 igrača, na kojem se, uz Maguirea, neće naći ni Phil Foden iz Manchester Cityja, Cole Palmer iz Chelseaja, kao ni lijevi bekovi Lewis Hall (Newcastle) i Luke Shaw (Manchester United). Tridesettrogodišnji Maguire, koji brani boje Manchester Uniteda, otvoreno je govorio o svojoj frustraciji:

“Bio sam uvjeren da nakon ovakve sezone mogu odigrati ključnu ulogu za reprezentaciju ovog ljeta. Odluka me šokirala i uništila. Za mene nije bilo ništa važnije od nošenja dresa svoje zemlje. Ipak, želim svojim suigračima sve najbolje.”

Njegova majka Zoe reagirala je s emotivnom porukom:

“Nisi mogao učiniti više. Glavu gore… Sramotno, apsolutno odvratno. Zgrožena sam", prenosi britanski tabloid The Sun.

Brat Joe bio je još oštriji:

“Ovo je vjerojatno najgora odluka koju sam ikad vidio. Nemam riječi.”

Maguire je u posljednje vrijeme briljirao za United, posebno otkako je Michael Carrick sredinom siječnja preuzeo klupu, a Tuchel ga je ranije pozvao i za ožujske reprezentativne akcije. Bio je u početnom sastavu protiv Urugvaja, a protiv Japana je ušao kao zamjena. Ipak, izbornik se odlučio za druge igrače na njegovoj poziciji.

Do sada je Maguire odigrao 66 utakmica za Englesku, a debitirao je pod Garethom Southgateom prije devet godina. S reprezentacijom je bio europski viceprvak 2020. i osvojio treće mjesto u Ligi nacija 2019., uz sedam postignutih golova.

Prije samog Svjetskog prvenstva Engleska će u SAD-u odigrati pripremne utakmice protiv Novog Zelanda i Kostarike. U skupini L turnir otvaraju utakmicom protiv Hrvatske 17. lipnja, a zatim igraju protiv Gane 23. lipnja i Paname 27. lipnja.