FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JOSIP BAČIĆ /

Ova obrada Justina Biebera postala je viralna, a iza nje stoji domaći glazbenik

Ova obrada Justina Biebera postala je viralna, a iza nje stoji domaći glazbenik
×
Foto: Dorian Domiter

U samo jednom danu, video Josipa Bačića je prikupio 100 tisuća pregleda na društvenim mrežama

22.5.2026.
11:59
Hot.hr
Dorian Domiter
VOYO logo
VOYO logo

Mladi glazbenik Josip Bačić ponovno je privukao veliku pažnju publike, ovoga puta emotivnim coverom svjetskog hita 'Love Yourself' Justina Biebera. Josip je pjesmu snimio u studiju te potom objavio na svojim društvenim mrežama, gdje je u samo jednom danu prikupila čak 100 tisuća pregleda na TikToku i Instagramu.

@b.josiip Neke pjesme ni nakon godina ne izgube osjecaj koji nose. ‘Love Yourself’ mi je uvijek bila jedna od njih… Htio sam napraviti cover koji ce ostati jednostavan, ali iskren. Kako vam se svida? 🩵 #josip #cover #loveyourself #justinbieber #guitar @janjakovljev7 ♬ original sound - Josip Bacic

Uz objavu je napisao: "Neke pjesme ni nakon godina ne izgube osjećaj koji nose. ‘Love Yourself’ mi je uvijek bila jedna od njih… Htio sam napraviti cover koji će ostati jednostavan, ali iskren. Kako vam se sviđa?"

A pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari prepuni podrške i pozitivnih reakcija, kao i prijedlozi budućih covera, ubrzo su preplavili društvene mreže, a mnogi su istaknuli kako Josipu ovakav pop izričaj odlično pristaje.

Ova obrada Justina Biebera postala je viralna, a iza nje stoji domaći glazbenik
Foto: Dorian Domiter

Na coveru su, uz Josipa, sudjelovali i gitarist Jan Jakovljev, glazbeni producent Srđan Sekulović Skansi te video producent Dorian Domiter, a upravo je ta jednostavna i iskrena atmosfera dodatno naglasila moderan i emotivan pop senzibilitet koji mnogi prepoznaju u Josipovom glazbenom izričaju.

Dosad se predstavio singlovima "Boli", "Sve ili ništa", za koji potpisuje i autorstvo, te zapaženom pjesmom "Spašeni", kojom je dodatno skrenuo pažnju na sebe kao jednu od mladih nada domaće pop scene.

Sudeći po reakcijama na njegovu novu obradu Bieberovog hita, Josip sve sigurnije gradi vlastiti glazbeni identitet, ali i publiku koja iz dana u dan raste.

 

 

Josip BačićJustin BieberGlazba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike