Vulić: 'To je veliki uspjeh, ali vjerujem da možemo otići čak i dalje'

Samo nas tri tjedna dijele od početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, a kako se bolje za njega pripremiti nego uz igru "mini Vatrenih" čije dvije selekcije uskoro započinju put na Europskom prvenstvu u uzrastima do 17 i do 19 godina.

Mi smo stoga kontaktirali Zorana Vulića, legendu Hajduka i trenera s dugogodišnjim iskustvom rada u mlađim selekcijama Vatrenih, koji nam je prokomentirao odlazak u Estoniju na Europsko prvenstvo do 17 godina,

“Mislim da je sam uspjeh otići na Europsko prvenstvo, pogotovo jer je EURO ako vam ne dođu Argentinci, Brazil ili neka reprezentacija iz Afrike, čak jače od Svjetskog prvenstva”, započeo je Vulić, pa nastavio: “Treba reći kako je nama primarni cilj bio otići na Euro, te je sam odlazak veliki uspjeh. Uzeći u obzir koliko nas ima, apsolutno je ne za pohvalu, već ne postoji zapravo riječ za to koliko je uspjeh da smo otišli na prvenstvo. Sada nam cilj mora biti odigrati što bolje možemo - dobili smo grupu s kojom možemo igrati, ali moramo biti zadovoljni samim plasmanom”, rekao je Vulić koji je otkrio zašto mu odlazak Hrvatske na prvenstvo toliko znači.

"Veliki su uspjeh same kvalifikacije i moramo čestitati našim trenerima koji naporno rade znajući s kakvim uvjetima raspolažu neki klubovi. Neusporedivo je to sa Španjolcima ili Belgijcima koji imaju igrače u klubovima s vrhunskom infrastrukturom. Stvarno sve čestitke njima, ali i Petru Krpanu, Stipi Pletikosi i Marijanu Kustiću koji su razvili fantastičnu mrežu skautiranja koja neumorno traži igrače po dijaspori. Ne volim hvaliti ljude, ali ponekad stvarno moram", kaže naš sugovornik koji je prokomentirao i naše šanse.

"Moram reći kako izbornik Budimir radi jako dobar posao. Mislim da možemo proći skupinu, iako napominjem, sam plasman je već uspjeh. Što se tiče igrača to nikada ne znate. Kvalifikacije je iznio mali Dedić (Jakov op.a.), ali uvijek tu netko iskoči i preuzme odgovornost kada je potrebno. Ne bih se čudio da prođemo skupinu", zaključio je Vulić.

Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s Belgijom, Španjolskom i domaćom Estonijom, a prvu utakmicu igramo 25. svibnja protiv Belgije u 13:30. Tekstualni prijenos moći ćete pratiti putem Net.hr, dok će prijenos uživo biti dostupan na platformi VOYO i RTL-u 2.

