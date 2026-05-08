Legenda Hajduka: 'Pritisak je na domaćinu, a Garcia si sljedeće sezone ne smije ovo dozvoliti'

Subota donosi novi Vječni derbi hrvatskog nogometa. Na, vjerujemo suncem okupanom, Maksimiru Dinamo i Hajduk odmjerit će snage četvrti i posljednji put ove sezone.

Iako ovaj derbi neće imati rezultatski značaj jer je Dinamo uvjerljivo prvi, a Hajduk drugi, interesa ne nedostaje. Dinamo je gotovo rasprodao sve karte za utakmicu, a i Torcida će napuniti Jug te će ih biti više od tisuću. Derbi je ipak derbi možemo zaključiti nakon takvog interesa, a s time se slaže i Zoran Vulić, legendarni igrač i trener Hajduka kojeg smo nazvali u najavi ovog susreta.

"Derbi je derbi i uvijek će to biti, bez obzira na to kakvo je stanje na tablici i jesi li prvak ili nisi. Uvijek je jedna od te dvije ekipe povijesno pokazala da je ispred druge i onda to rivalstvo dolazi do izražaja iako je prvenstvo već riješeno", započeo je Zoran Vulić.

Kome bi eventualni poraz bio bolniji i više naštetio?

"Uvijek domaćinu. Domaćin je taj koji ima minimalnu prednost domaćeg terena, iako je Hajduk posljednjih godina igrao dobro na Maksimiru i nerijetko i pobjeđivao. Prema tome, pritisak je, ako ćemo govoriti o pritisku iako ga ne bi trebalo biti, ipak na strani Dinama", kazao je sadašnji izbornik U-19 reprezentacije.

'Dogodine Garcia nema nikakav alibi'

Dinamo već pet ligaških derbija ne zna za maksimirsku pobjedu protiv Hajduka, posljednji put Plavi su u prvenstvenom okršaju slavili protiv Splićana u Zagrebu 26. veljače 2023., a na Poljudu redovito pobjeđuju. Što je razlog tome?

"Ne znam, mislim da nitlko ne zna uzrok. Događaju se stvari koje nisu baš nogometno prirodne. Jednostavno, taj pritisak domaćeg terena stavi igrače pod nekakvu kočnicu i zato im je puno lakše igrati u gostima nego doma. Kad igraš u gostima, veći dio navijača je na strani Hajduka ili Dinama i pritisak domaćeg terena je posljednjih godina ostavio trag na obje momčadi iako je Dinamo što se tiče krajnjeg rezultata bio uspješniji", dijagnosticirao je Vulić.

Čini se da će Hajduk i u sljedeću sezonu povesti Gonzalo Garcia. Dugo se nije dogodilo jedan trener ostane duže od sezone, ta konstanta je sigurno važno.

"Sigurno, u nogometu je potrebna konstanta, bez nje se ne može ništa napraviti. Zna se što je Hajduk i kad počinješ sezonu moraš ići na dva trofeja, prvenstvo i Kup i moraš biti kompetitivan do posljednjeg trenutka. Europa je bila takva kakva je i na to smo zadnjih godina već navikli, ali dogodine trener ne bi trebao imati nikakav alibi i mora dobro ući u sezonu i da se osvoji barem jedan trofej i doći dalje u Europi. Dogodine ne smije biti priča nisam znao da moram biti prvak, to se ne bi trebalo više događati", osvrnuo se Vulić na Garcijine riječi.

Što Hajduk treba napraviti ovoga ljeta da se približi Dinamu?

"Razlika se smanjiva prošlih godina, ali Hajduk mora prvenstveno gledati sebe. Gledajući druge dogodi se ono što se dogodilo Gattusu prošle sezone kada smo imali idealnu priliku biti na tronu, a onda je Rijeka iskoristila tu borbu. I po novinskim napisima su bitku vodili Hajduk i Dinamo, a onda je Rijeka uzela titulu. Najgore je kad puno gledaš protivnika, moraš gledati sebe, ići maksimalno svaku utakmicu i činiti sve da nemaš toliko poraza kao ove sezone", zaključio je Zoran Vulić.

