Poznato je tko sudi veliki derbi na Maksimiru
Veliki derbi koji se igra 9. svibnja od 16 sati pripao je Patriku Pavlešiću iz Duge Rese
Hrvatski nogometni savez odredio je suce za utakmice 34. kola SuperSport HNL-a koje će se igrati krajem ovog tjedna.
Tako će utakmicu Rijeke i Vukovara, koja se igra u petak 8. svibnja u 20 sati, suditi Ante Čulina iz Zagreba, kojemu će pomagati Dario Kolarević (Zagreb) i Vinko Podrug (Zagreb). Četvrti sudac bit će Filip Cindrić iz Nove Kapele, dok će u VAR sobi biti Ivan Vučković (Zagreb) i Ante Čuljak (Zagreb).
Veliki derbi koji se igra 9. svibnja od 16 sati pripao je Patriku Pavlešiću iz Duge Rese. Njemu će pomagati Ivan Janić (Ilok), Filip Krznarić (Velika Gorica) i Zdenko Lovrić (Đakovo), dok će u VAR sobi biti Dario Bel (Osijek) i Luka Pajić (Rijeka).
Utakmicu Varaždina i Lokomotive, koja se igra u subotu 9. svibnja od 18:45, sudit će Duje Strukan (Split) uz pomoć Duje Sarića (Klis), Patrika Krmara (Zaprešić) i Ante Terzića. U VAR sobi će se za ovaj susret naći Ivan Matić (Osijek) i Bojan Zobenica (Velika Gorica).
Igor Pajač (Sveti Ivan Zelina) bit će glavni sudac na utakmici Osijeka i Istre (nedjelja, 10. svibnja, 16:00). Njemu će asistirati Ivan Mihalj (Velika Gorica), Dario Pranjić (Dugo Selo) i Filip Dragašević (Zagreb), dok će Fran Jović (Zagreb) i Luka Pušić (Zagreb) biti VAR suci.
Kolo zatvara Oliver Romić (Osijek), koji će uz Kristijana Novosela (Valpovo), Marka Reljana (Osijek) i Antonija Melnjaka (Rijeka) u nedjelju od 18:15 suditi utakmicu Slaven Belupa i Gorice. Njemu će iz VAR sobe pomagati Dario Bel (Osijek) i Luka Pajić (Rijeka).
