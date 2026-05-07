Poznato je tko sudi veliki derbi na Maksimiru

Hrvatski nogometni savez odredio je suce za utakmice 34. kola SuperSport HNL-a koje će se igrati krajem ovog tjedna.

Tako će utakmicu Rijeke i Vukovara, koja se igra u petak 8. svibnja u 20 sati, suditi Ante Čulina iz Zagreba, kojemu će pomagati Dario Kolarević (Zagreb) i Vinko Podrug (Zagreb). Četvrti sudac bit će Filip Cindrić iz Nove Kapele, dok će u VAR sobi biti Ivan Vučković (Zagreb) i Ante Čuljak (Zagreb).

Veliki derbi koji se igra 9. svibnja od 16 sati pripao je Patriku Pavlešiću iz Duge Rese. Njemu će pomagati Ivan Janić (Ilok), Filip Krznarić (Velika Gorica) i Zdenko Lovrić (Đakovo), dok će u VAR sobi biti Dario Bel (Osijek) i Luka Pajić (Rijeka).

Utakmicu Varaždina i Lokomotive, koja se igra u subotu 9. svibnja od 18:45, sudit će Duje Strukan (Split) uz pomoć Duje Sarića (Klis), Patrika Krmara (Zaprešić) i Ante Terzića. U VAR sobi će se za ovaj susret naći Ivan Matić (Osijek) i Bojan Zobenica (Velika Gorica).

Igor Pajač (Sveti Ivan Zelina) bit će glavni sudac na utakmici Osijeka i Istre (nedjelja, 10. svibnja, 16:00). Njemu će asistirati Ivan Mihalj (Velika Gorica), Dario Pranjić (Dugo Selo) i Filip Dragašević (Zagreb), dok će Fran Jović (Zagreb) i Luka Pušić (Zagreb) biti VAR suci.

Kolo zatvara Oliver Romić (Osijek), koji će uz Kristijana Novosela (Valpovo), Marka Reljana (Osijek) i Antonija Melnjaka (Rijeka) u nedjelju od 18:15 suditi utakmicu Slaven Belupa i Gorice. Njemu će iz VAR sobe pomagati Dario Bel (Osijek) i Luka Pajić (Rijeka).

POGLEDAJTE VIDEO: Baturov najteži ispit u FNC-u: 'Hatef je stvarno konj, pomogao mi je u pripremama za Kiću!'