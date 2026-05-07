Nešto se čudno dešava u HNL-u: Ima li nade za naše trenere?

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je istraživanje koje analizira 55 najboljih liga na svijetu i njihov odnos prema trenerima, prema kojem je Hrvatska među najgorima na svijetu.

Naime, čak 80 posto hrvatskih klubova promijenilo je trenera u posljednjih godinu dana (jedine iznimke su Varaždin i Gorica). Time se SHNL nalazi na 11. mjestu među 55 liga. Daleko najgore trenerima je na Cipru, gdje su svih 14 klubova u posljednjih godinu dana mijenjali trenere. Nadalje, prosječni "rok trajanja" trenera u HNL-u iznosi 10 mjeseci, čime se liga nalazi na 17. mjestu CIES-ova istraživanja.

Najviše se, pak, vjeruje trenerima u norveškoj Eliteserien ligi. Ondje je samo 18,8 posto klubova promijenilo trenera u posljednjih godinu dana, dok je prosječni "rok trajanja" 31,5 mjeseci.

Ipak, postoji i jedan iskupljujući faktor. Naime, HNL treneri među najmlađima su na svijetu. S prosječnom dobi od 44,7 godina, mlađi od hrvatskih trenera samo su treneri u Švedskoj (43,5) i Austriji (44,6), zemlji koja također ima i najveći postotak trenera mlađih od 40 godina — čak 41,7 posto trenera u ligi ima manje od 40 godina.

Cijelo CIES-ovo istraživanje možete pronaći OVDJE.

New @CIES_Football Weekly Post highlights that 2/3 of clubs in 5⃣5⃣ leagues 🌐 have changed at least once their head coach over the past year 😵 Shortest average tenure of current coaches in 🇨🇾 ahead of 🇵🇪 & 🇨🇷 🤫 Full study 👉 https://t.co/INin0llcvw pic.twitter.com/8HNC5aGLgC — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 6, 2026

HNL je nekada bio poznat kao liga u kojoj se treneri mijenjaju kao na traci, no ove sezone više od polovice sudionika nije mijenjalo trenere. Ako se nešto drastično ne promijeni, cijelu će sezonu na klupi provesti Mario Kovačević (Dinamo), Gonzalo Garcia (Hajduk), Nikola Šafarić (Varaždin), Nikica Jelavić (Lokomotiva), Mario Carević (Gorica) i Mario Gregurina (Slaven Belupo), dok je Victor Sanchez (Rijeka) na klupu sjeo u šestom kolu.

Ipak prosjek ruše Vukovar, Istra i Osijek budući da su sva tri kluba promijenila više od dva trenera.

