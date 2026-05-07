FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRIO CIES /

Nešto se čudno dešava u HNL-u: Ima li nade za naše trenere?

Nešto se čudno dešava u HNL-u: Ima li nade za naše trenere?
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

HNL je nekada bila poznata kao liga u kojoj se treneri mijenjaju kao na traci, no ove sezone trenere nije mijenjalo više od polovice klubova.

7.5.2026.
10:48
R.S.
Sime Zelic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je istraživanje koje analizira 55 najboljih liga na svijetu i njihov odnos prema trenerima, prema kojem je Hrvatska među najgorima na svijetu.

Naime, čak 80 posto hrvatskih klubova promijenilo je trenera u posljednjih godinu dana (jedine iznimke su Varaždin i Gorica). Time se SHNL nalazi na 11. mjestu među 55 liga. Daleko najgore trenerima je na Cipru, gdje su svih 14 klubova u posljednjih godinu dana mijenjali trenere. Nadalje, prosječni "rok trajanja" trenera u HNL-u iznosi 10 mjeseci, čime se liga nalazi na 17. mjestu CIES-ova istraživanja.

Najviše se, pak, vjeruje trenerima u norveškoj Eliteserien ligi. Ondje je samo 18,8 posto klubova promijenilo trenera u posljednjih godinu dana, dok je prosječni "rok trajanja" 31,5 mjeseci.

Ipak, postoji i jedan iskupljujući faktor. Naime, HNL treneri među najmlađima su na svijetu. S prosječnom dobi od 44,7 godina, mlađi od hrvatskih trenera samo su treneri u Švedskoj (43,5) i Austriji (44,6), zemlji koja također ima i najveći postotak trenera mlađih od 40 godina — čak 41,7 posto trenera u ligi ima manje od 40 godina.

Cijelo CIES-ovo istraživanje možete pronaći OVDJE.

HNL je nekada bio poznat kao liga u kojoj se treneri mijenjaju kao na traci, no ove sezone više od polovice sudionika nije mijenjalo trenere. Ako se nešto drastično ne promijeni, cijelu će sezonu na klupi provesti Mario Kovačević (Dinamo), Gonzalo Garcia (Hajduk), Nikola Šafarić (Varaždin), Nikica Jelavić (Lokomotiva), Mario Carević (Gorica) i Mario Gregurina (Slaven Belupo), dok je Victor Sanchez (Rijeka) na klupu sjeo u šestom kolu.

Ipak prosjek ruše Vukovar, Istra i Osijek budući da su sva tri kluba promijenila više od dva trenera.

POGLEDAJTE VIDEO: Silvijo Čabraja u 'Maksanovom korneru'

HnlCies
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike