CIES objavio listu najvrjednijih mladih igrača u Hrvatskoj i Srbiji: Beljo na drugom mjestu

Međunarodni centar za istraživanje nogometa (CIES) objavio je najnoviju analizu tržišne vrijednosti mladih igrača iz najviših liga Srbije i Hrvatske. Rezultati su pokazali dominaciju srpskih klubova, čak sedam od deset igrača na listi dolazi iz Srbije.

Na samom vrhu nalazi se talent Crvene zvezde, Vasilije Kostov, čija je vrijednost procijenjena na impresivnih 21,9 milijuna eura. Iza njega slijede igrači Dinama iz Zagreba, Dion Drena Beljo s procjenom od 14,3 milijuna eura te Sergi Domínguez, koji vrijedi 10,4 milijuna eura.

Crvena zvezda ima još jednog predstavnika u vrhu Douglasa Owusua, čija je vrijednost procijenjena na 8,6 milijuna eura. Ipak, najveći broj igrača dolazi iz redova Partizana, koji na listi ima čak četvoricu nogometaša. Najvrjedniji među njima je Nikola Simić (7,9 milijuna eura), dok Ognjen Ugrešić također prelazi granicu od sedam milijuna. Na popisu su još i Andrej Kostić, koji je u međuvremenu ostvario transfer u Milan (6,8 milijuna eura), te Milan Roganović s procijenjenih 6,1 milijun eura.

Među preostalim imenima nalazi se i Vasilije Novičić iz IMT-a (6,8 milijuna eura), dok Dinamo dodatno potvrđuje svoju poziciju s trećim predstavnikom. Mateom Pérezom Vinlöfom, čija vrijednost iznosi 6,7 milijuna eura.

Zanimljivo, i pomalo iznenađujuće, jest potpuni izostanak igrača Hajduka i Rijeke s ove liste. Posebno se ističe činjenica da među najvrjednijima nema ni Tonija Fruka, standardnog hrvatskog reprezentativca, što je izazvalo određene polemike u nogometnim krugovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte veliko slavlje u Dinamovoj svlačionici: Dvostruko slavlje pretvoreno u euforiju