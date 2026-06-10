Veterinarka otkrila o čemu psi razmišljaju pred kraj: 'To je posljednji dar koji im možete dati'

Oproštaj od kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka s kojima se vlasnici suočavaju. Iako je pomisao na posljednje zajedničke trenutke iznimno bolna, nedavna objava jedne veterinarke pružila je uvid u perspektivu psa.

Njezina poruka, koja nudi istovremeno utjehu i važnu spoznaju, izazvala je snažne reakcije vlasnika diljem svijeta, piše Mirror.

Zašto trebate ostati uz psa do samog kraja

U dirljivoj objavi koja je brzo postala viralna, veterinarka i kreatorica sadržaja za njegu kućnih ljubimaca, dr. Morgan, objasnila je zašto je ključno ostati uz psa do samog kraja. Psi tijekom cijelog života u svojim vlasnicima traže utjehu, vodstvo i sigurnost, a ta se veza ne prekida ni kada se približi njihov kraj.

"Znamo da psi misle na nas kad nas nema, no istraživači su željeli znati o čemu posljednjem razmišljaju prije nego što uginu", započela je svoju priču.

Prema dr. Morgan, promatranje pasa tijekom pružanja skrbi na kraju života otkrilo je potresan uzorak. "Otkrili su da su oči psa tražile ne hranu, ne utjehu, već svoju osobu. To znači da posljednja misao vašeg psa nije 'Bojim se' ili 'Boli me'. Nego 'Gdje si?", pojasnila je.

Foto: Shutterstock

Najteža odluka i posljednji dar

Veterinarka je objasnila kako mnogi vlasnici, razumljivo, teško podnose prisustvovanje eutanaziji zbog emocionalne preplavljenosti. Ipak, istaknula je da psi posljednje trenutke često provode gledajući prema vratima, iščekujući da će osoba koju najviše vole ući u sobu.

"Oči psa usmjerene su prema vratima. Traže vas, čekaju da se vratite jer se uvijek vratite", naglasila je.

Zbog toga je uputila snažan apel svim vlasnicima da, ako su ikako u mogućnosti, ostanu sa svojim ljubimcima u tim trenucima. "Kad dođe taj dan, ostanite. To je najteža stvar koju ćete ikada učiniti, ali to je posljednji dar koji im možete dati. Neka posljednje lice koje vide bude vaše. Neka posljednje što osjete bude vaša ruka", napomenula je.

Mnogi veterinari potvrdili su njezine riječi, dodajući kako je najteži dio njihovog posla gledati psa kako u posljednjim trenucima uplašeno traži pogledom svog vlasnika.

Znanost potvrđuje emocionalnu povezanost

Iako ne postoje znanstveni dokazi da psi razumiju smrt poput ljudi, stručnjaci se slažu da su iznimno osjetljivi na promjene koje se događaju oko njih. Njihov izvanredan osjet njuha omogućuje im da otkriju suptilne biološke promjene, od bolesti i niskog šećera u krvi do nadolazećih napadaja. Neki stručnjaci vjeruju da mogu nanjušiti i promjene koje prethode smrti kod drugih životinja i ljudi.

Istraživanja potvrđuju da psi osjećaju širok spektar emocija, uključujući radost, tugu i tjeskobu. Studije su pokazale da ne samo da prepoznaju ljudske emocije, već i reagiraju na njih. Primjerice, nedavno istraživanje sa Sveučilišta Jyväskylä pokazalo je da se puls pasa prilagođava pulsu njihovih vlasnika, što pokazuje da prisutnost smirenog vlasnika može pružiti golemu utjehu psu koji pati ili se boji. Odsutnost vlasnika u nepoznatom okruženju, poput veterinarske ambulante, može izazvati dodatan strah i tjeskobu.

Foto: Shutterstock

Palijativna skrb i dostojanstven odlazak

Slično kao i ljudi, stariji psi mogu patiti od sindroma kognitivne disfunkcije (CDS), stanja sličnog Alzheimerovoj bolesti. Pas s ovim stanjem može se osjećati zbunjeno i tjeskobno, što dodatno naglašava potrebu za poznatim i sigurnim okruženjem na kraju života.

Upravo zato u veterinarskoj medicini raste trend razvoja palijativne i hospicijske skrbi. Cilj nije izliječiti bolest, već ublažiti simptome, kontrolirati bol i osigurati najbolju moguću kvalitetu života u posljednjim danima, tjednima ili mjesecima. To omogućuje ljubimcu da provede svoje posljednje dane u udobnosti doma, okružen obitelji.

Kada kvaliteta života postane trajno narušena, eutanazija, koja potječe od grčke riječi za "dobru smrt", postaje čin milosrđa. Odluka se donosi u suradnji s veterinarom, a sam postupak osmišljen je da bude brz i bezbolan, osiguravajući miran odlazak.

POGLEDAJTE GALERIJU