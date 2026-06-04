Većina vlasnika radi istu veliku grešku: Ova stvar krije ozbiljne rizike za zdravlje

Održavanje čistoće kuhinje ključno je za sigurnost hrane, no skrivene opasnosti mogu vrebati bliže nego što mislite. Nova studija otkrila je zabrinjavajući problem kućne higijene koji bi mogao ugroziti i pse i njihove vlasnike, a stručnjaci pozivaju na jednu jednostavnu promjenu koja može zaštititi zdravlje cijelog kućanstva.

Redovito i pravilno čišćenje psećih zdjelica jednostavna je, ali ključna mjera za zaštitu zdravlja cijelog kućanstva, piše Mirror.

Loše navika vlasnika pasa

Nedovoljno često pranje pseće zdjelice za hranu i vodu može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik ne samo za kućne ljubimce, već i za ljude. Istraživanje koje je provela američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) ispitalo je prehrambene navike vlasnika pasa i procijenilo učinak higijenskih smjernica na razinu kontaminacije u posudama. Rezultati su alarmantni: samo 12 posto od 417 ispitanih vlasnika pasa čistilo je zdjelicu svog ljubimca svakodnevno. Pralo ju je 22 posto jednom tjedno, dok je čak 18 posto to činilo tek svaka tri mjeseca ili nikada.

Prema FDA, ovakva praksa predstavlja značajan zdravstveni rizik za kućne ljubimce i njihove vlasnike jer stvara idealno okruženje za razmnožavanje opasnih bakterija poput salmonele i listerije. Obje bakterije mogu kod ljudi uzrokovati simptome poput proljeva, vrućice, grčeva u trbuhu i mučnine, s tim da su posljedice znatno teže za trudnice, djecu, odrasle osobe starije od 65 godina i osobe s oslabljenim imunitetom. Istraživanje je također otkrilo da 43 posto vlasnika drži hranu za pse na manje od 1,5 metara od ljudske hrane, a samo 34 posto pere ruke nakon hranjenja ljubimca.

Nevidljive bakterije na zdjelici

Problem je daleko veći od vidljive prljavštine. Na površini zdjelice, pogotovo ako se ne čisti redovito, stvara se sklizak i tvrdokoran sloj bakterija poznat kao biofilm. Pseće zdjelice rangirane su kao četvrto najprljavije mjesto u kućanstvu, odmah iza kuhinjskih spužvi, sudopera i držača četkica za zube. U biofilmu se mogu nalaziti opasni mikroorganizmi, uključujući salmonelu, E. coli, MRSA-u (meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus) i parazita Giardiju.

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Ove bakterije predstavljaju izravan rizik za zdravlje pasa, uzrokujući povraćanje, proljev i razne infekcije. Međutim, opasnost se lako prenosi i na ljude. Dodirivanjem kontaminiranih zdjelica, a potom i lica ili hrane, bakterije se mogu unijeti u organizam.

"Utvrđeno je da velika većina vlasnika pasa u studiji nije bila svjesna i nije slijedila FDA smjernice za rukovanje i skladištenje hrane za kućne ljubimce", navodi se u izvješću.

Važan je i način pranja

Stručnjaci upozoravaju da i materijal zdjelice igra važnu ulogu. Studija objavljena u časopisu BMC Veterinary Research pokazala je da porozni materijali poput plastike i keramike, pogotovo ako su oštećeni ili izgrebani, mogu pružiti utočište bakterijama i otežati temeljito čišćenje. Istraživanje je također otkrilo da su metalne zdjelice i one u kojima se poslužuje mokra hrana bile povezane s višim razinama bakterijske kontaminacije. Zanimljivo, zdjelice oprane ručno imale su veći broj bakterija iz porodice Enterobacteriaceae u usporedbi s onima opranima u perilici posuđa.

Osim toga, rastući trend hranjenja pasa sirovim mesom (BARF dijeta) donosi dodatne razloge za zabrinutost. Istraživanja su pokazala da sirova hrana za pse može sadržavati bakterije otporne na antibiotike, koje životinje mogu izlučivati u okoliš, predstavljajući rizik od prijenosa na ljude.

Američki kinološki savez preporučuje pranje zdjelica za hranu nakon svakog obroka, a posuda za vodu trebala bi se prati barem jednom dnevno. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuje čišćenje zdjelica za mokru hranu nakon svake upotrebe, a onih za suhu hranu i vodu svakodnevno.

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