Ovih 25 namirnica mogle bi uskoro nestati ili postati luksuz dostupan samo rijetkima

Svijet se danas suočava s prehrambenom krizom bez presedana, koja je izravno potaknuta dramatičnim klimatskim promjenama, ubrzanim širenjem biljnih i životinjskih bolesti te sustavnom, prekomjernom eksploatacijom prirodnih resursa.

Mnoge od naših najdražih namirnica i pića, koje uzimamo zdravo za gotovo, od prve jutarnje kave koja nam daje energiju do opuštajuće večernje čaše vina, mogle bi u nadolazećim desetljećima postati prava rijetkost, luksuz dostupan samo rijetkima ili čak potpuno nestati s naših stolova.

Rastuće globalne temperature, sve nepredvidiviji i ekstremniji vremenski uvjeti te alarmantno smanjenje bioraznolikosti ozbiljno ugrožavaju poljoprivredne sustave na svim kontinentima, stavljajući pod veliki znak pitanja samu budućnost globalne opskrbe hranom, piše worth.com.

Međutim, problem nije ograničen samo na potencijalni i vidljivi pad prinosa, on se očituje i u zabrinjavajućem smanjenju nutritivne vrijednosti usjeva, što dodatno potkopava prehrambenu sigurnost i produbljuje krizu, osobito u najsiromašnijim i najranjivijim dijelovima svijeta koji se najteže nose s ovim promjenama.

