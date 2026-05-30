PRAVA KOMEDIJA /

Od Čmaraca, Sedla do Kaktusa: Ova urnebesna imena hrvatskih ulica nasmijat će vas do suza

Foto: Google Maps
Ulica nije samo adresa. Ona je tihi svjedok povijesti, ogledalo kulture i, u Hrvatskoj, često izvor smijeha. Dok se u većini svijeta imena ulica dodjeljuju po zaslužnim građanima ili povijesnim događajima, Hrvatska na svojim tablama čuva jedinstvenu zbirku duhovitosti i prkosa. Ovi nazivi nisu rezultat administrativnih odluka, već su izrasli iz naroda, iz svakodnevice, nadimaka, poljoprivrede ili, kako kaže priča, iz čistog inata prema austrougarskim kartografima. Dok se imena trgova mijenjaju s politikom, ovi mali biseri toponimije ostaju kao trajni spomenici jednom otkačenom duhu.
Iako mnoga imena hrvatskih ulica već sama po sebi zvuče zabavno, neka se ističu svojom apsolutnom neobičnošću i urnebesnim nazivima.

Postoje ulice čija imena toliko intrigiraju i nasmijavaju prolaznike da je teško povjerovati da uistinu postoje, a lokalci ih rado spominju kao prave legende gradske komedije.

Izdvojili smo 20 najluđih imena hrvatskih ulica koje mnogi teško mogu povjerovati da uopće postoje. A još je urnebesnije kad ih izgovorite naglas - poput rečenica "Živim u Čmarcima" ili "Dolazim iz Kaktusa".

30.5.2026.
7:19
Lorena Motik
Google Maps
UliceHrvatskaSmiješno
