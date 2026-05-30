Savršeno navodno postoji: Ovo su po zlatnom rezu najljepše žene svijeta

Iako se oduvijek tvrdi da je ljepota u oku promatrača, londonski estetski kirurg dr. Julian De Silva već godinama pokušava osporiti tu ideju primjenom drevne matematičke formule.

Koristi naprednu tehnologiju računalnog mapiranja lica tzv. Golden Ratio Score i analizira lica najpoznatijih žena na svijetu kako bi utvrdio koja se od njih najviše približava antičkom idealu savršenstva. Rezultat je fascinantna rang-lista koja spaja umjetnost, matematiku i modernu tehnologiju, nudeći znanstveni odgovor na vječno pitanje: tko je najljepši na svijetu?

Ova zavidna titula dodjeljuje se pomoću takozvanog grčkog zlatnog reza, metode koja procjenjuje lice mjerenjem proporcija prema omjeru 1:1.618. Na taj se način stvaraju idealne dimenzije lica, uzimajući u obzir udaljenost od vrha nosa do usana, punoću donje usne, veličinu čela i oblik obrva.