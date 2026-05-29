Nitko ne bi rekao da je rođena kao muškarac: Ovako je prije izgledala fatalna La Demi
La Demi Martinez (32) je američka transrodna influencerica, model i digitalna kreatorica sadržaja koja je posljednjih godina stekla značajnu popularnost na društvenim mrežama. Široj javnosti postala je poznata kroz kombinaciju reality televizijskih nastupa i aktivnog prisustva na platformama poput Instagrama i YouTubea.
Tijekom godina izgradila je značajnu bazu pratitelja te surađivala s različitim brendovima iz modne i beauty industrije. Njezini javni nastupi i modni odabiri često privlače pažnju medija i publike.
Posebnu pažnju privukla je i na ovogodišnjem Golden Trailer Awardsu, tradicionalnom okupljanju brojnih poznatih imena iz svijeta filma i marketinga gdje se pojavila u minijaturnoj crnoj haljinici koja je malo toga ostavila mašti na volju.