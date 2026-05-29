Grad je ponovno oživio: Ovako je Zagreb zablistao na otvorenju omiljenog festivala

Zagreb je sinoć ponovno pokazao svoje najsjajnije lice. Otvoren je najstariji ulični festival u Hrvatskoj – manifestacija koja iz godine u godinu centar grada pretvara u veliku pozornicu pod otvorenim nebom, ispunjenu glazbom, umjetnošću, emocijama i tisućama ljudi. Bogat program svakodnevno privlači oko 50 tisuća posjetitelja, a gradske ulice na nekoliko dana postaju mjesto susreta, zabave i posebne festivalske atmosfere.

Svečano otvorenje održano je sinoć u 20 sati na Zrinjevcu, gdje je započela još jedna festivalska priča, dok su pola sata kasnije atmosferu dodatno podigli Kraljevi ulice, osnivači festivala i njegovo zaštitno lice.

Kako je Zagreb sinoć disao u ritmu festivala, kakva je atmosfera zavladala ulicama i tko je sve uživao u otvorenju – pogledajte u našoj galeriji