'OVO MORA PRESTATI'

Jake Paul konačno progovorio o navodnoj aferi slavne zaručnice s njegovim najboljim prijateljem
NEOČEKIVANI KLIK: U svijetu gdje se ledene staze i boksački ringovi rijetko susreću, rodila se jedna od najneočekivanijih i najpraćenijih ljubavnih priča modernog doba.
Jake Paul, poznati američki you tuber i boksač i Jutta Leerdam, nizozemska ikona brzog klizanja, olimpijska pobjednica i šesterostruka svjetska prvakinja čija je elegancija na ledu osvojila svijet, i dalje su zajedno i zaručeni. To tvrdi Jake Paul koji je nedavno demantirao glasine oko njihovog prekida i tračeva da ga Jutta Leerdam vara s njegovim najboljim prijateljem. Glasine su se pojavile na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, a Jake Paul je putem X-a oštro stao na kraj tim i takvim pričama i pisanjima, prenosi TimesofIndia. 

Jake je priče nazvao besmislicom i porekao da se išta događa.

"Vidim da nizozemski mediji lažu o mojoj zaručnici Jutti i meni. Toliko se laži proširilo o Jutti posljednjih nekoliko godina. Ovo jednostavno mora prestati", izjavio je, prenosi nizozemski RTL. 

I Jutta Leerdam ubrzo se ubacila u priču i sve demantirala. Nizozemka je stala na kraj glasinama o prekidu veze s Jakeom Paulom. Na Instagramu je Jutta Leerdam podijelila slike psa svog zaručnika. Jasan je to bio znak da je trenutno u Sjedinjenim Državama sa svojom ljubavi života. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uz fotografiju Jakeovog psa, par je podijelio i video svoje večere spravljene na roštilju, u lijepom ambijentu. Čini se da Jutta putem Instagram Storiesa neizravno pokazuje da nema problema u vezi i da je između nje i Paula i dalje sve u redu. 

Jutta i Jake su ludo zaljubljeni jedno u drugo od 2023. godine. Jake ju je zaprosio 2025. godine. Datum vjenčanja još nije objavljen.

Pitate se kako je veza Jutte Leerdam i Jakea Paula postala globalni fenomen? Više u galeriji koja slijedi. 

29.5.2026.
6:57
Silvijo Maksan
