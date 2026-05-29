Jake Paul konačno progovorio o navodnoj aferi slavne zaručnice s njegovim najboljim prijateljem

Jake Paul, poznati američki you tuber i boksač i Jutta Leerdam, nizozemska ikona brzog klizanja, olimpijska pobjednica i šesterostruka svjetska prvakinja čija je elegancija na ledu osvojila svijet, i dalje su zajedno i zaručeni. To tvrdi Jake Paul koji je nedavno demantirao glasine oko njihovog prekida i tračeva da ga Jutta Leerdam vara s njegovim najboljim prijateljem. Glasine su se pojavile na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, a Jake Paul je putem X-a oštro stao na kraj tim i takvim pričama i pisanjima, prenosi TimesofIndia.

Jake Paul breaks down on live, saying he was the nicest guy Jutta Leerdam ever had before accusing her of cheating with his best friend and vowing to take back everything including the $5M mansion 😳



“I was too good to you and you still betrayed me”

“By Monday, you’re left with… pic.twitter.com/fKCYW07Pkb — Random Feed (@ipostrandom21) May 2, 2026

Jake je priče nazvao besmislicom i porekao da se išta događa.

"Vidim da nizozemski mediji lažu o mojoj zaručnici Jutti i meni. Toliko se laži proširilo o Jutti posljednjih nekoliko godina. Ovo jednostavno mora prestati", izjavio je, prenosi nizozemski RTL.

I Jutta Leerdam ubrzo se ubacila u priču i sve demantirala. Nizozemka je stala na kraj glasinama o prekidu veze s Jakeom Paulom. Na Instagramu je Jutta Leerdam podijelila slike psa svog zaručnika. Jasan je to bio znak da je trenutno u Sjedinjenim Državama sa svojom ljubavi života.

Uz fotografiju Jakeovog psa, par je podijelio i video svoje večere spravljene na roštilju, u lijepom ambijentu. Čini se da Jutta putem Instagram Storiesa neizravno pokazuje da nema problema u vezi i da je između nje i Paula i dalje sve u redu.

Jutta i Jake su ludo zaljubljeni jedno u drugo od 2023. godine. Jake ju je zaprosio 2025. godine. Datum vjenčanja još nije objavljen.

Pitate se kako je veza Jutte Leerdam i Jakea Paula postala globalni fenomen? Više u galeriji koja slijedi.