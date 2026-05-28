Jedan kraj drugog, a miljama daleko! Pogledajte ovu razinu ignoriranja

Na svečanoj akademiji u Ministarstvu obrane, održanoj povodom 35. obljetnice Hrvatske vojske, susreli su se premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, no njihov susret obilježila je vidljiva suzdržanost i međusobno ignoriranje.

Iako su se našli na istom događaju kojim je obilježen važan jubilej Hrvatske vojske, susret dvojice državnih čelnika djelovao je hladno i formalno, bez prisnije komunikacije. Fotografije i snimke sa svečanosti pokazuju rezerviran odnos između premijera i predsjednika, što je ponovno privuklo pozornost javnosti.

