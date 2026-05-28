Točno u podne, gutat ćeš prašinu ispod bana! Pogledajte obračun čistača na tri kotača...

Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, u okviru festivala 'Cest is d' best', u četvrtak je održana tradicionalna utrka čistača ulica na trokolicama.

Međunarodni ulični festival 'Cest is d' Best' doživio je svoje jubilatrno 30. izdanje. Ove godine smotra uličnih umjetnika održava se od 28. do 31. svibnja. Iz organizacije festivala najavili su stotine sati programa te više stotina sudionika iz 15 zemalja i s tri kontinenta.

Glavne festivalske pozornice smještene su na Trgu bana Josipa Jelačića i Cvjetnom trgu, dok građani nastupe cirkuskih, glazbenih i likovnih umjetnika mogu pratiti i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj ulici, kao i na Zrinjevcu.

Na Zrinjevcu se tijekom dana održavaju programi za najmlađe, dok su večeri rezervirane za koncerte i plesnjake. Posjetitelje ondje očekuje i "d Best food corner" s ponudom hrane i pića. U galeriji pogledajte fotografije sad već kultne utrke čistača na trokolicama.