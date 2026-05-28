DAN HRVATSKE VOJSKE /

Svečane odore, puške i bajuneti... Pogledajte što je ispred MORH-a zatekao Milanović

Oružane snage Republike Hrvatske u srijedu slave svoj dan. Praznik za hrvatsku vojsku obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici, 28. svibnja 1991. godine. 

Predsjednik republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović uoči svečane akademije u četvrtak izvršio je pregled svečanog postroja Počasno-zaštitne bojne. 

Iz Ministarstva obrane izvijestili su o svečanom i atraktivnom programu 28. i 30. svibnja 2026. u povodu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.

Program obilježavanja uključuje svečanu akademiju u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske te u subotu nastupe Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne na Trgu bana Josipa Jelačića i cjelodnevni spektakularni program na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun, gdje će građani imati priliku izbliza upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske.

Posebno atraktivan program očekuje posjetitelje u subotu za Dan državnosti na Jarunu, gdje će Hrvatska vojska kroz dinamične prikaze na vodi, kopnu i u zraku predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani će moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja.

 

28.5.2026.
12:38
Igor Kralj, pixsell
Zoran Milanović, Hrvatska Vojska, Morh, Oružane Snage Republike Hrvatske, Dan Hrvatske Vojske
