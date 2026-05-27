BRUSE FORMU /

Perišića dočekao neočekivan problem na Rujevici, a evo i kako Vatreni podnose riječke vrućine
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Trećeg dana priprema Vatrenih za Svjetsko prvenstvo na Rujevicu su stigli crni oblaci, ali temperatura je i dalje visoka, oko 28 stupnjeva, pa se momčad nastavlja privikavati na uvjete koji ih čekaju u Dallasu.

Stožer je dobio tri nova igrača, Pongračića, Pandura i Luku Sučića, čime je brojka narasla na 14 okupljenih reprezentativaca. Od ranije treniraju Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Matanović, Fruk, Erlić, Šutalo, Jakić, Marco Pašalić i Vušković.

Do petka se očekuje gotovo kompletan kadar, uz izostanak Erlića koji će zbog vjenčanja nakratko napustiti kamp. Na treningu je bio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, a zagrijavanje pod vodstvom Luke Milanovića privuklo je pažnju zbog neuobičajenih vježbi koje su djelovale gotovo kao plesni trening.

27.5.2026.
22:02
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
VatreniHrvatska Nogmetna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
