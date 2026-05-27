Svi su htjeli mjesto u prvom redu: Poznata lica zablistala na modnom spektaklu na Velesajmu

U impresivnom ambijentu zagrebačkog Velesajma, modni brend Larie dizajnerice Marine Matić proslavio je svojih prvih deset godina postojanja prvom samostalnom revijom Larie X Peugeot, okupivši brojna poznata lica, predstavnike medija, modne profesionalce i prijatelje brenda.

Večer koja je spojila modu, umjetnost i suvremeni lifestyle ujedno je predstavljala važan trenutak u karijeri dizajnerice Marine Matić, koja je upravo ovom revijom po prvi put samostalno predstavila svoj autorski modni svijet na velikoj pisti.

"Ovih deset godina za mene predstavlja puno više od mode. Larie je priča o hrabrosti, kreativnosti i ženama koje se ne boje biti primijećene. Svaka kolekcija bila je dio mog osobnog i profesionalnog razvoja, a ova revija svojevrsna je proslava svega što smo zajedno gradili proteklog desetljeća", istaknula je dizajnerica Marina Matić nakon revije.

Reviju su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Olja Vori, Marko Grubnić, Lidija Lešić, Ivana Delač, Ivana Mišković. U našoj galeriji pogledajte tko je sve stigao na reviju i kako je izgledala atmosfera na istoj.