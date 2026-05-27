LJEPOTICA VANNESA /

Tko je žena koja s Trumpom Jr. ima 5 djece? Sad ljubi Tigera Woodsa i vodi borbu s teškom bolesti

Tko je žena koja s Trumpom Jr. ima 5 djece? Sad ljubi Tigera Woodsa i vodi borbu s teškom bolesti
Foto: Slaven Vlasic/Zuma Press/Profimedia
Iako je danas percipirana kao povučena osoba koja izbjegava medijsku pozornost, put bivše žene Donalda Juniora životni put bio je sve samo ne miran. Rođena kao Vanessa Pergolizzi, odrasla je u otmjenoj četvrti Upper East Side na Manhattanu, pohađajući privatne škole i živeći privilegiranim životom.
Vanessa Trump, bivša supruga Donalda Trumpa Jr. i nekadašnja istaknuta figura njujorškog visokog društva, nedavno je s javnošću podijelila vijest koja je odjeknula daleko izvan krugova u kojima se inače kreće. 

U iskrenoj objavi na društvenim mrežama, 48-godišnja majka petero djece otkrila je da joj je dijagnosticiran rak dojke. Ova vijest dolazi u trenutku kada je, nakon turbulentnog razdoblja pod svjetlima političke pozornice i razvoda od predsjednikova sina, pronašla mirniji život na Floridi uz novog partnera, sportsku ikonu Tigera Woodsa. Njezina objava izazvala je lavinu podrške, ne samo od strane javnosti, već i od moćne obitelji Trump, koja ju i dalje smatra svojom. 

Dok se priprema za liječenje, priča Vanesse Trump podsjetnik je na slojevit i često nepredvidiv život žene čija se transformacija odvijala pred očima cijelog svijeta.

Sve o bivšoj snahi amričkog predsjenika saznajte u galeriji

27.5.2026.
6:04
Hot.hr
Darla Khazei/Pacific coast news/Profimedia
Donald Trump Jr.
