Tko je žena koja s Trumpom Jr. ima 5 djece? Sad ljubi Tigera Woodsa i vodi borbu s teškom bolesti

Vanessa Trump, bivša supruga Donalda Trumpa Jr. i nekadašnja istaknuta figura njujorškog visokog društva, nedavno je s javnošću podijelila vijest koja je odjeknula daleko izvan krugova u kojima se inače kreće.

U iskrenoj objavi na društvenim mrežama, 48-godišnja majka petero djece otkrila je da joj je dijagnosticiran rak dojke. Ova vijest dolazi u trenutku kada je, nakon turbulentnog razdoblja pod svjetlima političke pozornice i razvoda od predsjednikova sina, pronašla mirniji život na Floridi uz novog partnera, sportsku ikonu Tigera Woodsa. Njezina objava izazvala je lavinu podrške, ne samo od strane javnosti, već i od moćne obitelji Trump, koja ju i dalje smatra svojom.

Dok se priprema za liječenje, priča Vanesse Trump podsjetnik je na slojevit i često nepredvidiv život žene čija se transformacija odvijala pred očima cijelog svijeta.

