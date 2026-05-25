TINJAJU TENZIJE /

Razdor u obitelji Trump? Otkriveno zašto Melania nije došla na vjenčanje posinka

Foto: Andrew Leyden/Zuma Press/Profimedia

Dok su Donald Trump Jr. i Bettina Anderson proteklog vikenda slavili intimno vjenčanje daleko od očiju javnosti, američki mediji raspisali su se o navodnim tenzijama koje već dugo potresaju obitelj Trump

25.5.2026.
19:10
Hot.hr
Iako su se Donald Trump Jr. (47) i Bettina Anderson (38) zakonski vjenčali ovog vikenda, 21. svibnja, na intimnoj ceremoniji u West Palm Beachu, nakon svadbenog vikenda krenula je drama. Naime, dok su mladenci dva dana slavili na privatnom otoku na Bahamima u društvu manje od pedeset uzvanika, američki mediji raspisali su se o navodnim tenzijama koje već dugo tinjaju unutar obitelji Trump.

Na slavlju su bili Ivanka Trump (44), Eric Trump (42) i Tiffany Trump (32) sa svojim supružnicima, kao i petero djece koje Donald Jr. ima iz braka s bivšom suprugom, Vanessom Trump (48).

No, očekivano, pažnju javnosti privukli su oni koji se nisu pojavili.

Donald Trump (79) unaprijed je poručio da zbog državničkih obveza neće moći prisustvovati slavlju komentirajući kako mu aktualne političke okolnosti i predsjedničke dužnosti ne ostavljaju prostora za privatna putovanja. 

Ipak, dio američkih tabloida uvjeren je da priča o geopolitici služi samo kao elegantan izgovor za puno osobnije obiteljske odnose.

Izvori tvrde kako je Melania Trump (56) godinama emocionalno distancirana od starije djece svog supruga iz prijašnjih brakova. Melania s predsjednikom ima sina Barron Trump (20), a izvori bliski obitelji navodno tvrde da odnosi s ostatkom Trumpovih nikada nisu bili pretjerano bliski.

Prema pisanju portala Wonderwall.com, njezin izostanak s proslave 23. svibnja nije bio slučajan, već da je upravo dugogodišnja napetost unutar obitelji odigrala važnu ulogu u toj odluci.

Jedan od izvora blizak obitelji navodno je otkrio kako Melania nije bila oduševljena idejom da cijeli vikend provede okružena Donaldovom odraslom djecom iz prethodnih brakova te da se iza zatvorenih vrata već godinama osjeća određena nelagoda, premda se o tome javno rijetko govori.

