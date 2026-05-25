Poznati detalji o napadaču koji je pucao ispred Bijele kuće: Predstavljao se kao Isus Krist

Naoružani napadač koji je pucao na sigurnosnu kontrolnu točku Bijele kuće ubijen je u subotu navečer u razmjeni vatre s agentima Tajne službe, potvrdili su dužnosnici.

Osumnjičenik je bio Nasire Best, 21-godišnjak, rekla je Metropolitanska policijska uprava za BBC. Navodno je bio poznat policiji i imao je dokumentiranu povijest mentalnih zdravstvenih problema.

Pucnjava se začula neposredno nakon 18:00 sati po lokalnom vremenu. novinari koji su snimali vani, sagnuli su se i potrčali u zaklon unutar Bijele kuće.

Američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući te nije ozlijeđen u incidentu. Trump je kasnije zahvalio policajcima na "brzoj i profesionalnoj akciji".

"Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i policiji na brzoj i profesionalnoj akciji poduzetoj večeras protiv naoružanog napadača u blizini Bijele kuće", napisao je Trump na društvenim mrežama.

Napadač umro u bolnici, ozlijeđen i prolaznik

Ova pucnjava se dogodila mjesec dana nakon što je naoružani napadač otvorio vatru na večeri dopisnika Bijele kuće.

Najnoviji incident započeo je kada je Best izvukao pištolj iz torbe i "počeo pucati" ispred Bijele kuće, u blizini zgrade Izvršnog ureda Eisenhowera.

Pripadnici Tajne službe postavljeni na uglu uzvratili su vatru i pogodili ga. Best je potom prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim.

U pucnjavi je ranjen i jedan prolaznik, ali Tajna služba nije dala daljnje detalje o njihovom stanju. Nijedan policajac nije ozlijeđen u napadu.

Best je u pucnjavi koristio revolver, rekli su izvori iz policije za CBS News, a izvor upoznat s istragom rekao je da je Best već pokušao ući u Bijelu kuću u srpnju 2025. i da su ga obližnji policajci uhitili. Nakon toga, proveo je neko vrijeme u psihijatrijskoj ustanovi.

Svjedočanstva novinara

Nakon što su se čuli pucnji, novinari u Bijeloj kući su odvedeni u sobu za brifinge. Neki su snimali kada se incident dogodio i pucnji su se mogli čuti u daljini dok su razgovarali s kamerom.

Snimka koju je podijelila viša dopisnica ABC-a iz Bijele kuće Selina Wang prikazuje je kako se sklonila dok se rafal pucnjeva čuo s druge strane Sjevernog travnjaka. "Rečeno nam je da potrčimo do sobe za konferencije za novinare gdje se sada održavaju konferencije“, napisala je Wang na X-u.

Aaron Navarro, novinar CBS Newsa, rekao je za BBC da je bio na Sjevernom travnjaku kada je čuo pucnje, "na mjestima kao da dolaze iz različitih topova, odmah izvan terena". "Čim smo to čuli, sagnuli smo se i vidio sam druge novinare kako trče, a ubrzo se čulo i časnike Tajne službe kako govore 'uđite unutra, uđite unutra'“, rekao je.

Jednom kada su ušli unutra, rekao je da su novinari bili zaključani u sobi za konferencije za novinare oko 30 minuta. Vani su vidjeli pripadnike Tajne službe, a zatim, odmah iza imanja, konačno su vidjeli i kola hitne pomoći.

Navarro je rekao da nije jasno gdje se točno Trump nalazio u Bijeloj kući kada se pucnjava dogodila i "je li ju uopće čuo, budući da je bila na priličnoj udaljenosti".

Rekao je da se pucnjava dogodila u prometnom području s kafićem i restoranima, ali da nije bilo toliko prometno koliko je moglo biti budući da se pucnjava dogodila vikendom navečer.

Već je imao sukobe s Tajnom službom

Sudski dokumenti pokazuju da je Best već ranije imao sukoba s tamošnjim vlastima. U lipnju 2025., blokirao je ulaz u Bijelu kuću i agentima Tajne službe rekao da je Isus Krist, nakon čega je poslan na psihijatrijsku procjenu.

Sudski dokumenti pokazuju da je tijekom tog incidenta s Tajnom službom Best rekao agentima da želi biti uhićen.

Unatoč mentalnoj procjeni, mjesec dana kasnije - u srpnju - ponovno je pokušao ući u Bijelu kuću. Nakon tog drugog incidenta, agenti Tajne službe su ga i optužili za nezakoniti ulazak na posjed pod saveznom kontrolom, navodi se u sudskim spisima, piše BBC.

Pušten je nakon što je optužen za nezakonit ulazak u zemlju, ali u kolovozu 2025. nije se pojavio na saslušanju o statusu. To je dovelo do naloga za pritvor bez jamčevine, što je policiji omogućilo da ga uhiti.

Zatim se u subotu, manje od godinu dana kasnije, ponovno pojavio ispred Bijele kuće i počeo pucati na kontrolnu točku Tajne službe na raskrižju 17. ulice i Pennsylvania Avenue NW, u blizini zgrade Izvršnog ureda Eisenhowera.

Pripadnici Tajne službe uzvratili su vatru i pogodili Besta koji je u bolnici proglašen mrtvim.