Wolfsburg bez Lovre Majera ispao u drugu ligu

Nogometaši Paderborna tek treći put u svojoj povijesti izborili su plasman u Bundesligu nakon što su u dvije utakmice doigravanja bili bolji od Wolfsburga.

Nakon što je prvi susret završio 0-0, Paderborn je u uzvratu pred svojim navijačima nakon produžetaka pobijedio Wolfsburg sa 2-1.

Paderborn je do sada dva puta bio član Bundeslige. No, u oba slučaja (2014/15 i 2019/20) vraćao se u niži rang nakon samo jedne sezone.

Podsjetimo, Wolfsburg je zauzeo 16. mjesto u elitnom razredu njemačkog nogometa koje je vodilo u doigravanje s trećeplasiranim klubom 2. lige, Paderbornom. Prva utakmica igrana u Wolfsburg je završila bez golova, dok je u uzvratu Paderborn pobijedio nakon produžetaka.

Wolfsburg je poveo već u trećoj minuti golom Dženana Pejčinovića. Konstantinos Koulierakis je dugačkom loptom uposlio Adama Daghima koji je prošao po krilu te povratnom loptom uposlio Pejčinovića koji je lijepo pogodio za vodstvo gostiju.

Međutim, svega 11 minuta kasnije Wolfsburg je ostao s igrače manje. Joakim Maehle je u razmaku od svega četiri minute dva puta "požutio" ostavivši suigrače na cjedilu. Maehleovo isključenje bilo je daleko najranije u povijesti doigravanja za opstanak u Bundesligi.

Domaćin je izjednačio u 39. minuti golom Filipa Bilbije. Laurin Curda je ubacio iz auta, Calvin Brackelmann je prenio loptu glavom do druge stative gdje se najbolje snašao Bilbija pogodivši za 1-1.

U nastavku susreta praktički se igralo na jedan gol. Paderborn je nizao prilike, dva puta je uzdrmao okvir suparničkog gola, no Wolfsburg se uspješno branio sve do 100. minute kada je Curda matirao Kamila Grabara nakon ubačaja Svena Michela.

Najbolju priliku za izjednačenje Wolfsburg je imao u 120. minuti kada je glavom pucao Kento Shiogai, no Dennis Seimen je sjajno obarnio.

Koliko je Paderborn bio dominantan pokazuje i podatak od čak 39 udaraca prema šest suparničkih, te 19 kornera, dok je Wolfsburg imao samo dva.

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer nije nastupio za goste koji sele u drugu ligu nakon skoro 30 godina.

Paderborn je postao prvi drugoligaš nakon 2019. koji je izborio promociju kroz doigravanje porazivši klub iz prve lige. Posljednjem je to uspjelo Union Berlinuz protiv Stuttgarta.

Direktan plasman u Bundesligu izborili su Schalke i Elversberg, a uz Wolfsburg ispali su i Heidenheim i St. Pauli.