POGILI GA HICIMA

Izvukao oružje iz torbe i pucao u blizini Bijele kuće, tajna služba uzvratila - mrtav je

Izvukao oružje iz torbe i pucao u blizini Bijele kuće, tajna služba uzvratila - mrtav je
Foto:

Sve se dogodilo u subotu u poslijepodnevnim satima

24.5.2026.
6:40
Hina
Osoba koja je pucala u  blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije umrla je u bolnici, priopćila je Tajna služba.

„Nešto iza 18 sati u subotu osoba je u području 17. ulice i Pennsylvania Avenue izvukla oružje iz torbe i počela pucati”, navodi američka Tajna služba u priopćenju objavljenom na platformi X.

„Policija Tajne službe uzvratila je vatru i pogodila osumnjičenog,  koji je prevezen u bolnicu gdje je kasnije proglašen mrtvim,” stoji u priopćenju.

Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen i jedan prolaznik.

Američki predsjednik Donald Trump u trenutku incidenta nalazio se u Bijeloj kući. 

Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen te da je incident pod istragom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
