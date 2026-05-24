Izvukao oružje iz torbe i pucao u blizini Bijele kuće, tajna služba uzvratila - mrtav je

Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije umrla je u bolnici, priopćila je Tajna služba.

„Nešto iza 18 sati u subotu osoba je u području 17. ulice i Pennsylvania Avenue izvukla oružje iz torbe i počela pucati”, navodi američka Tajna služba u priopćenju objavljenom na platformi X.

„Policija Tajne službe uzvratila je vatru i pogodila osumnjičenog, koji je prevezen u bolnicu gdje je kasnije proglašen mrtvim,” stoji u priopćenju.

Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen i jedan prolaznik.

Američki predsjednik Donald Trump u trenutku incidenta nalazio se u Bijeloj kući.

Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen te da je incident pod istragom.