Povratak Mrak filma: Braći Wayans na meti se našli najpoznatiji horor filmovi

Mrak film 6 stigao je u kina, a s povratkom braće Wayans, Anne Faris i Regine Hall, smijeh i strah ponovno su zajamčeni.

Povratak korijenima: Braća Wayans ponovno na čelu franšize

Ključ uspjeha novog nastavka leži u povratku obitelji Wayans. Marlon, Shawn i Keenen Ivory, koji su stvorili prva dva filma, napustili su franšizu nakon nastavka iz 2001. zbog kreativnih i financijskih nesuglasica s tadašnjim producentima. Njihov odlazak osjetio se u kasnijim filmovima koji, unatoč solidnom uspjehu, nikada nisu uspjeli replicirati jedinstvenu mješavinu slapsticka, satire i britkih referenci na pop kulturu. Marlon Wayans je povratak opisao kao obiteljsko okupljanje, potaknuto desetljećima podrške obožavatelja.

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'Vrisak' kao okosnica, ali meta je puno šira

Kao i original iz 2000. godine, 'Mrak film 6' svoju parodijsku okosnicu gradi na franšizi 'Vrisak'. Ovog puta, na meti su se našli 'Vrisak' iz 2022. i 'Vrisak VI'. Režiser Michael Tiddes objasnio je kako su ti filmovi bili savršen predložak jer su i sami igrali na kartu nostalgije, spajajući staru i novu postavu. 'Mrak film 6' ismijava upravo taj koncept 'requela' (reboot-sequel), a originalna četvorka - Cindy, Brenda, Shorty i Ray - sada se suočava s novom generacijom potencijalnih žrtava i ubojica. Anna Faris briljira kao Cindy Campbell, koja je u međuvremenu postala parodija na Laurie Strode iz recentne 'Halloween' trilogije. Godine traume pretvorile su je u paranoičnu ratnicu koja živi izolirano, opsjednuta oružjem i spremna za neizbježan povratak Ghostfacea. S druge strane, Regina Hall kao Brenda Meeks crpi inspiraciju iz kultnog horora 'Ma', postavši majka koja očajnički želi biti 'cool' i priređuje zabave za tinejdžere, s katastrofalnim posljedicama.

Foto: TMDB

Foto: TMDB

Od tjelesnog horora do zlokobnih osmijeha: Novi klasici na tapeti

No, 'Vrisak' je samo vrh ledene sante. Wayansi su se pobrinuli da na repertoaru bude cijela paleta modernih horor hitova. Jedna od najupečatljivijih parodija posvećena je hvaljenom tjelesnom hororu 'The Substance'. Film ismijava holivudsku opsesiju mladošću, a scene groteskne transformacije neiscrpan su izvor komedije. Meta je i psihološki triler 'Smješak', čiji su jezivi, neprirodni osmijesi postali viralni fenomen. Konceptualni horor 'Mjesto tišine', gdje preživljavanje ovisi o apsolutnoj tišini, također nije mogao proći neokrznuto. Gledatelji koji žele uhvatiti svaku referencu mogu se pripremiti gledajući originale, od kojih su mnogi, poput spomenutih naslova, dostupni na platformi Voyo. Uz njih, film se poigrava i s hitovima poput 'Get Out', 'Terrifier', 'M3GAN' te čak i ne-horor naslovima.

Foto: TMDB