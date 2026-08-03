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SMRT U RIJECI /

Tragedija u Dugoj Resi: U Mrežnici se utopio muškarac

Tragedija u Dugoj Resi: U Mrežnici se utopio muškarac
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Foto: Ilustracija: Petar Glebov/PIXSELL

Na mjestu događaja proveden je očevid, a okolnosti nesreće bit će utvrđene daljnjim postupanjima nadležnih službi

3.8.2026.
9:40
danas.hr
Ilustracija: Petar Glebov/PIXSELL
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U rijeci Mrežnici u naselju Mrežnički Brig u Dugoj Resi jučer poslijepodne dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio 65-godišnji muškarac.

Prema informacijama policije, do utapanja je došlo oko 15 sati. Na mjestu događaja proveden je očevid, a okolnosti nesreće bit će utvrđene daljnjim postupanjima nadležnih službi.

O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće.

Utapanje U RijeciDuga Resa
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