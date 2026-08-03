Tragedija u Dugoj Resi: U Mrežnici se utopio muškarac

U rijeci Mrežnici u naselju Mrežnički Brig u Dugoj Resi jučer poslijepodne dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio 65-godišnji muškarac.

Prema informacijama policije, do utapanja je došlo oko 15 sati. Na mjestu događaja proveden je očevid, a okolnosti nesreće bit će utvrđene daljnjim postupanjima nadležnih službi.

O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće.