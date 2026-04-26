Ovo mjesto u Hrvatskoj daje 25.000 eura za stanovanje: Nedaleko je Zagreba, sve zvuči kao bajka!

Zvuk tamburice i pjesma 'Na Mrežnici' najbolje opisuju ono što Duga Resa posljednjih godina pokušava postati – mirna zelena oaza za obiteljski život, ali i grad u kojem je vlastiti dom mladima ponovno dostižan.

Jer život u vlastitim kvadratima ovdje nikad nije bio dostupniji. Grad Duga Resa raspisao je izdašne subvencije za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i samaca: za gradnju kuće nudi se čak 25 tisuća eura, za adaptaciju stambenog prostora 18 tisuća eura, a za kupnju kuće ili stana 20 tisuća eura.

Jedan od onih koji ozbiljno razmišljaju da svoj život i dom vežu upravo uz Mrežnicu je Danijel Vuga. Iako rodom iz Makedonije, u Dugu Resu dovela ga je ljubav, a zadržati bi ga mogli upravo – novi kvadrati.

„Čuo sam za ovu mjeru od 25.000 eura, tako da mi je dalo za misliti da i sam, obzirom da još godinu dana spadam pod mlade do 45. godine, razmišljam kupiti nekretninu ovdje”, kaže Danijel.

Njegov kolega iz benda Martin Špehar Dugu Resu poznaje cijeli život. Ovdje je odrastao, a ovdje je odlučio i zasnovati obitelj. Kaže kako se grad posljednjih godina vidljivo mijenja.

„Život je zadnjih desetak godina izuzetno dignut na jednu veću razinu, što se vidi i po raznim događanjima, kulturnim sadržajima i koncertima. Tu ima velike perspektive. Tko hoće raditi, ima posla”, ističe Martin.

'Pitomo, kulturno i dobro raspoloženo mjesto'

Uz stambene subvencije, grad mladima pokušava ponuditi i sigurnost dugoročnog ostanka. Duga Resa ima osnovnu i srednju školu, besplatne vrtiće, mjere potpore za obitelji s djecom, potpore za maturante i studente, a u tijeku je i gradnja doma za starije osobe.

Gradonačelnik Tomislav Boljar poručuje da upravo ljudi daju smisao svim investicijama koje se trenutačno provode.

„Trenutno provodimo projekte od vrijednosti 30 milijuna eura na području grada, ali što vam vrijede pusti milijuni kad nema mladih?!”, upozorava Boljar.

Kako bi subvencije doista završile u rukama onih koji planiraju život u Dugoj Resi, postavljeni su i jasni uvjeti. Kandidati moraju biti mlađi od 40 godina, a od sljedeće godine program se širi i na osobe do 45 godina starosti. Korisnici se moraju obvezati na prebivalište u Dugoj Resi sljedećih 15 godina, a jedan od partnera mora imati stalni posao.

Gradonačelnik zato poziva sve koji traže mirniji i pristupačniji život izvan velikih urbanih središta:

„Dođite živjeti u pitomo, kulturno, pozitivno, dobro raspoloženo mjesto – odnosno grad.”

Da računica nije zanemariva potvrđuju i cijene nekretnina. Prosječna cijena četvornog metra u Dugoj Resi kreće se između dvije i dvije i pol tisuće eura, što je i dalje osjetno niže od zagrebačkih cijena koje su mnogim mladima postale nedostižne.

A oni koji se pitaju čime se baviti nakon preseljenja u ovaj zeleni raj, odgovor bi mogli pronaći i u poduzetničkom inkubatoru.

Edukacije za mlade

U Inovacijskom centru Duga Resa mladima se nude edukacije, pomoć u razvoju poslovnih ideja i pisanju projekata, ali i, kako kažu, poticajna poduzetnička klima.

„Naši mladi ovdje mogu naučiti kako pisati projekte, kako razviti poslovnu ideju… Stvorio se prostor ugodne poduzetničke klime gdje su svi dobrodošli”, kaže ravnateljica centra Vanja Glogovac.

Da život uz Mrežnicu nije samo administrativna pogodnost, nego i kvaliteta života, najbolje opisuje upravo Danijel, koji je iz industrijskog grada stigao na jednu od najljepših hrvatskih rijeka.

„U mom gradu je rijeka bila one boje kojom farbaju automobile. Prvi put kad sam vidio Mrežnicu bilo je iz vlaka kad sam išao za Dalmaciju. Vidim prekrasnu rijeku, čas tirkiznu, čas zelenu, i nisam ni slutio tada da ću za par godina doći živjeti tu”, prisjeća se.

Za sve koji bi mogli krenuti Danijelovim stopama, rok za predaju zahtjeva za subvenciju za stanovanje otvoren je do sredine svibnja.