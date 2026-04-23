NOVI DAN, ISTI SCENARIJ /

Nastavljaju se dojave o bombama: Prazne učionice, zatvoreni centri i alarm u zračnoj luci

Dojave o bombama u nizu hrvatskih županija se nastavljaju. Meta ponovno škole i trgovački centri, a prvi put i zračna luka.  Istraga o prijetnjama koje stižu iz inozemstva traje, a mi smo istražili koje su sve posljedice i koliko koštaju svakodnevne evakuacije.  

Na stranicama karlovačke, istarske, šibensko-kninske i splitsko-dalmatinske policije – redom ista priopćenja. Rano ujutro deseci škola zaprimili su lažnu prijetnju i ispraznili učionice. Na udaru je prvi put i Zračna luka u Splitu, ali ponovno i trgovački centri u Zagrebu. Više o dojavama koje su obuhvatile Hrvatsku zadnjih par dana pogledajte u prilogu.

23.4.2026.
19:36
Nikolina Matošević
DojavaLažna Dojava O BombiBombaškolaTrgovački Centar
