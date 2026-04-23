Pogledajte kako je Dinamo nakon više od dvije godine pobijedio na nezgodnom gostovanju

NA KORAK DO NASLOVA /

Istra 1961 dugo je odolijevala naletima gostiju, ali ključni trenutak dogodio se u 23. minuti kada je obrana domaćih napokon popustila. Stojković je tada pobjegao čuvarima i precizno završio svoju solo-akciju za vodstvo Dinama.

Gosti su nastavili pritiskati, a potvrda bolje igre stigla je nakon uigrane akcije – Lisica je ubacio, Hoxha spustio loptu, a Beljo ju poslao pod gredu za povećanje prednosti i novo slavlje Dinama.

Tračak nade za Istru pojavio se u 79. minuti kada je Prevljak zatresao mrežu za smanjenje rezultata, no slavlje domaćih nije dugo trajalo. Nakon VAR provjere pogodak je poništen zbog zaleđa, čime je Dinamo zadržao sigurnu prednost i kontrolu nad utakmicom.

