Pobjeda Barcelone ostala u sjeni onoga što se dogodilo Yamalu

Domaćom pobjedom od 1-0 nad Celtom Vigo FC Barcelona je u srijedu nastavila svoj pohod prema naslovu prvaka, povećavajući razliku nad Real Madridom, ali gotovo sigurno su izgubili svoje čudo od djeteta Laminea Yamala za posljednje utakmice sezone.

Osamnaestogodišnji krilni igrač, zvijezda i Barçe i španjolske reprezentacije, ozlijedio se prilikom izvođenja jedanaesterca koji je sam izborio u 40. minuti. Nakon što je dugo primao medicinsku pomoć na terenu, Yamal ke krenuo u svlačionicu vidno se držeći za lijevo bedro, što je ozbiljna zabrinutost samo 50 dana prije početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Prema prvim izvješćima katalonskog tiska, Yamal je zadobio ozljedu tetive koljena i mogao bi izbivati ​​najmanje pet tjedana, što bi ga lišilo kraja sezone s njegovim klubom, uključujući i Clasico 10. svibnja protiv Real Madrida.

Ovaj 24. gol sezone za mladog Yamala omogućuje aktualnim španjolskim prvacima da zadrže prednost od devet bodova nad Real Madridom, a do kraja sezone preostalo je šest utakmica.

