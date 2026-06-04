Putin otkrio ono što mu je najvažnije: 'To je ključno, a Orešnik smo samo testirali'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis i da on ne vidi znakove toga, pa je spreman boriti se do pobjede.

Na marginama ruskog ekonomskog foruma i u petoj godini najsmrtonosnijeg kopnenog rata u Europi od Drugog svjetskog rata, Putin je na susretu sa stranim dopisnicima rekao da će Rusija pobijediti Ukrajinu na bojnom polju ako to bude potrebno.

Međutim, rekao je da je Rusija također spremna okončati rat diplomatskim putem i poštovati neodređene kompromise za koje je rekao da su dogovoreni s Trumpom na Aljasci prošle godine.

'Spremni smo postići sporazum'

Nije pokazao znakove promjene stava da Ukrajina mora predati ostatak svoje istočne regije Donbas. Taj je zahtjev ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio, rekavši da bi značio kapitulaciju.

"Ruska Federacija je preuzela potpunu kontrolu nad Luganskom Narodnom Republikom. Također smo pod svoju kontrolu stavili više od 85 posto Donjecke Narodne Republike", rekao je Putin.

Pritom je mislio na dvije od četiri regije u Ukrajini koje je Moskva 2022. godine proglasila svojima. Kijev i većina zapadnih zemalja odbacili su to kao nezakonito otimanje zemlje.

"Svakako smo spremni i voljni postići sporazum s Ukrajinom mirnim putem. Konkretno, na temelju kompromisa o kojima smo razgovarali tijekom sastanka s predsjednikom Trumpom u Anchorageu. Rusija pristaje na te kompromise, a ukrajinska strana također ih mora prihvatiti. Tada će sukob brzo doći do prirodnog završetka", dodao je.

'Samo smo testirali Orešnik'

Putin je rekao da ruski resursi za vođenje i pobjedu u ratu jačaju te da Rusija ima oružje koje Ukrajina jednostavno ne posjeduje. Iako je priznao da Moskva treba učiniti više kako bi se zaštitila od ukrajinskih dronova, jasno je dao do znanja da misli da je vrijeme na strani Rusije i da Ukrajina nema dovoljno ljudstva za pobjedu.

"Postoji još jedna stvar koja je od najveće važnosti: patriotizam i odlučnost ruskog naroda, koji su ključni za postizanje ciljeva i zadataka specijalne vojne operacije", rekao je Putin.

Dodao je da Rusija još nije koristila svoju hipersoničnu raketu Orešnik protiv Ukrajine u stvarnim borbenim uvjetima, već ju je samo testirala kako bi promatrala rezultate i donijela odluke o njezinoj budućoj upotrebi u punom opsegu, uključujući i protiv urbanih ciljeva.

Orešnik, koji je Rusija prvi put ispalila protiv Ukrajine 2024. godine, sposobna je nositi nuklearne bojeve glave te ima domet veći od 5.000 kilometara. Putin je već prije rekao da ju je nemoguće presresti, iako su zapadni stručnjaci doveli u pitanje tu tvrdnju.

Putin je izbjegao pitanje o vlastitoj političkoj budućnosti nakon kraja trenutačnog mandata 2030. godine, rekavši da je njegovo zdravlje u Božjim rukama.