Putin sprema novi kaos? Obavještajci došli do podataka: 'Moglo bi se dogoditi večeras'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi ruske snage ponovno mogle pokrenuti veliki napad na Ukrajinu u utorak navečer.

"Prema našim obavještajnim podacima, još jedan veliki napad mogao bi se dogoditi večeras", rekao je Zelenski u svome noćnom video obraćanju nakon što su u ruskim vojnim napadima tijekom noći na utorak poginule 22 osobe diljem zemlje.

"Molim vas, ozbiljno vas pozivam da pratite upozorenja za zračnu uzbunu."

Rusija pokrenula nove napade u utorak

Zelenski je rekao da je 130 ljudi ozlijeđeno u napadima tijekom noći, za što je upotrijebljeno više od 70 raketa i 650 dronova. Rusija je pokrenula nove napade tijekom dana u utorak, upotrijebivši dodatnih 100 dronova.

"Nažalost, trenutačna razina zaliha za našu protuzračnu obranu ne omogućuje nam da presretnemo značajan broj raketa", rekao je.

"Svi partneri zajedno, i svatko u Europi, mora raditi zajedno da osigura da Ukrajina dobije rakete za protuzračnu obranu, potrebne sustave, ključne obavještajne podatke i druge izvore koji mogu spasiti živote", naglasio je.