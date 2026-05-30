PRIZNAO PROBLEM /

Zelenski izdao novo upozorenje Ukrajincima: 'Ne ignorirajte sirene'

Foto: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia

Ukrajina se bori s ruskom invazijom duže od četiri godine uz zapadnu pomoć

30.5.2026.
23:03
Hina
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je u subotu svoje upozorenje o velikom valu ruskih zračnih napada koji se spremaju na Ukrajinu.

"Obavještajno izvješće o mogućem sveobuhvatom napadu i dalje vrijedi", rekao je predsjednik u videoporuci dan nakon što je prvotno upozorio na informacije o pripremi vala napada.

Pozvao je Ukrajince da ne ignoriraju zračne uzbune.

Iako su ukrajinske zračne obrane u stanju pripravnosti, Zelenski je priznao probleme sa zapadnim zalihama za obranu zemlje protiv balističkih i krstarećih projektila.

Ukrajina se bori s ruskom invazijom duže od četiri godine uz zapadnu pomoć. Zaraćene strane uvelike koriste bespilotne letjelice i rakete protiv ciljeva na neprijateljskom teritoriju.

Volodimir ZelenskiUkrajinaRusija
