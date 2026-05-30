Težak udarac za Putina: Ukrajinci uništili dva ruska zrakoplova i balistički raketni sustav

Ukrajinski dronovi tijekom noći 30. svibnja uništili su dva ruska mornarička zrakoplova Tu-142 i jedan balistički raketni sustav Iskander, izvijestio je zapovjednik Snaga besposadnih sustava Robert Brovdi, poznat pod nadimkom "Magyar".

Prema njegovim riječima, napad je izveden na vojnom aerodromu u Taganrogu, lučkom gradu na Azovskom moru u ruskoj Rostovskoj oblasti, gdje su pogođeni sustav Iskander i dva zrakoplova Tu-142, piše Kyiv Independent.

Napad je izveo 1. centar Snaga besposadnih sustava, postrojba specijalizirana za dubinske udare na ruske vojne ciljeve te naftnu i plinsku infrastrukturu.

Tu-142 je dalekometni mornarički izviđački i protupodmornički zrakoplov kojim upravlja ruska ratna mornarica. Razvijen je na platformi strateškog bombardera Tu-95, koji Rusija često koristi za masovne raketne napade krstarećim projektilima na Ukrajinu.

❗️Ukrainian Unmanned Systems Forces destroyed a Russian Iskander missile complex and two Russian Tu-142 strategic bomber aircraft last night.



The aircraft was destroyed at Taganrog military airfield. The Iskander complex was destroyed at its launching position near Taganrog. pic.twitter.com/TBv7V4yBt9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2026

Sustav za balističke projektile

Operativno-taktički raketni sustav Iskander ruski je sustav sposoban lansirati balističke projektile dometa do 500 kilometara.

Riječ je o oružju koje se pouzdano može presresti uglavnom naprednim američkim sustavom Patriot, a od početka rata ima važnu ulogu u napadima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar objavio je na Telegramu da su nakon ukrajinskog napada dronovima u Taganrogu izbili požari na spremniku goriva, naftnom tankeru i administrativnoj zgradi. Također je ustvrdio da su u napadu ozlijeđene dvije osobe.

Taganrog je važna ruska luka na Azovskom moru, smještena nešto više od 40 kilometara od granice s trenutačno okupiranim dijelom ukrajinske Donjecke oblasti.

Grad je često meta ukrajinskih napada dronovima, a posljednje eksplozije na tom području zabilježene su tijekom noći 27. svibnja.

Ukrajina se posljednjih mjeseci sve više oslanja na domaće besposadne letjelice za izvođenje napada duboko unutar ruskog teritorija.