FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENE SNIMKE /

Težak udarac za Putina: Ukrajinci uništili dva ruska zrakoplova i balistički raketni sustav

Težak udarac za Putina: Ukrajinci uništili dva ruska zrakoplova i balistički raketni sustav
×
Foto: Screenshot X Anton Gerashchenko

Ukrajina se posljednjih mjeseci sve više oslanja na domaće besposadne letjelice za izvođenje napada duboko unutar ruskog teritorija

30.5.2026.
18:26
danas.hr
Screenshot X Anton Gerashchenko
VOYO logo
VOYO logo

Ukrajinski dronovi tijekom noći 30. svibnja uništili su dva ruska mornarička zrakoplova Tu-142 i jedan balistički raketni sustav Iskander, izvijestio je zapovjednik Snaga besposadnih sustava Robert Brovdi, poznat pod nadimkom "Magyar".

Prema njegovim riječima, napad je izveden na vojnom aerodromu u Taganrogu, lučkom gradu na Azovskom moru u ruskoj Rostovskoj oblasti, gdje su pogođeni sustav Iskander i dva zrakoplova Tu-142, piše Kyiv Independent.

Napad je izveo 1. centar Snaga besposadnih sustava, postrojba specijalizirana za dubinske udare na ruske vojne ciljeve te naftnu i plinsku infrastrukturu.

Tu-142 je dalekometni mornarički izviđački i protupodmornički zrakoplov kojim upravlja ruska ratna mornarica. Razvijen je na platformi strateškog bombardera Tu-95, koji Rusija često koristi za masovne raketne napade krstarećim projektilima na Ukrajinu.

Sustav za balističke projektile

Operativno-taktički raketni sustav Iskander ruski je sustav sposoban lansirati balističke projektile dometa do 500 kilometara.

Riječ je o oružju koje se pouzdano može presresti uglavnom naprednim američkim sustavom Patriot, a od početka rata ima važnu ulogu u napadima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar objavio je na Telegramu da su nakon ukrajinskog napada dronovima u Taganrogu izbili požari na spremniku goriva, naftnom tankeru i administrativnoj zgradi. Također je ustvrdio da su u napadu ozlijeđene dvije osobe.

Taganrog je važna ruska luka na Azovskom moru, smještena nešto više od 40 kilometara od granice s trenutačno okupiranim dijelom ukrajinske Donjecke oblasti.

Grad je često meta ukrajinskih napada dronovima, a posljednje eksplozije na tom području zabilježene su tijekom noći 27. svibnja.

Ukrajina se posljednjih mjeseci sve više oslanja na domaće besposadne letjelice za izvođenje napada duboko unutar ruskog teritorija.

UkrajinaDronoviRusija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike