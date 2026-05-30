Težak udarac za Putina: Ukrajinci uništili dva ruska zrakoplova i balistički raketni sustav
Ukrajina se posljednjih mjeseci sve više oslanja na domaće besposadne letjelice za izvođenje napada duboko unutar ruskog teritorija
Ukrajinski dronovi tijekom noći 30. svibnja uništili su dva ruska mornarička zrakoplova Tu-142 i jedan balistički raketni sustav Iskander, izvijestio je zapovjednik Snaga besposadnih sustava Robert Brovdi, poznat pod nadimkom "Magyar".
Prema njegovim riječima, napad je izveden na vojnom aerodromu u Taganrogu, lučkom gradu na Azovskom moru u ruskoj Rostovskoj oblasti, gdje su pogođeni sustav Iskander i dva zrakoplova Tu-142, piše Kyiv Independent.
Napad je izveo 1. centar Snaga besposadnih sustava, postrojba specijalizirana za dubinske udare na ruske vojne ciljeve te naftnu i plinsku infrastrukturu.
Tu-142 je dalekometni mornarički izviđački i protupodmornički zrakoplov kojim upravlja ruska ratna mornarica. Razvijen je na platformi strateškog bombardera Tu-95, koji Rusija često koristi za masovne raketne napade krstarećim projektilima na Ukrajinu.
Sustav za balističke projektile
Operativno-taktički raketni sustav Iskander ruski je sustav sposoban lansirati balističke projektile dometa do 500 kilometara.
Riječ je o oružju koje se pouzdano može presresti uglavnom naprednim američkim sustavom Patriot, a od početka rata ima važnu ulogu u napadima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.
Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar objavio je na Telegramu da su nakon ukrajinskog napada dronovima u Taganrogu izbili požari na spremniku goriva, naftnom tankeru i administrativnoj zgradi. Također je ustvrdio da su u napadu ozlijeđene dvije osobe.
Taganrog je važna ruska luka na Azovskom moru, smještena nešto više od 40 kilometara od granice s trenutačno okupiranim dijelom ukrajinske Donjecke oblasti.
Grad je često meta ukrajinskih napada dronovima, a posljednje eksplozije na tom području zabilježene su tijekom noći 27. svibnja.
