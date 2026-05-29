NATO JE SPREMAN /

Rusija tvrdi da nema veze s dronovima iznad EU: 'Optužbe su neutemeljene, nema dokaza'
Foto: Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia

U incidentu su ozlijeđene dvije osobe, a Rumunjska je događaj nazvala teškim kršenjem međunarodnog prava

29.5.2026.
15:42
Hina
Daniel MIHAILESCU/AFP/Profimedia
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je u petak da su sve optužbe da ruski dronovi lete iznad Europe neutemeljene i da nisu predočeni nikakvi dokazi, izvijestila je ruska novinska agencija RIA.

"Sve optužbe koje čujemo, posebice o bespilotnim letjelicama negdje u zemljama Europske unije, posve su neutemeljene, nije predočena nijedna činjenica, materijal niti dokaz”, rekla je Zaharova, prenosi RIA.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je ranije u petak da je nakon pada ruskog drona na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galaţiu Sjevernoatlantski savez spreman braniti svaki pedalj svog teritorija.

Ozlijeđene dvije osobe

U incidentu su ozlijeđene dvije osobe, a Rumunjska je događaj nazvala teškim kršenjem međunarodnog prava.

Napad su osudili NATO i europski čelnici uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a Bukurešt je pozvao ruskog veleposlanika na razgovor i zatražio jačanje obrane od dronova.

Zbog incidenta podignuti su borbeni zrakoplovi F-16, a stanovnici pograničnih područja upozoreni su da potraže zaklon.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
