Rumunjska na nogama: Ruski dron letio 4 minute ispod radara, oglasio se NATO

Ruski dron koji se srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galatiju blizu granice s Ukrajinom bio je četiri minute u rumunjskom zračnom prostoru, potvrdio je u petak tamošnji brigadni general Gheorghe Maxim.

Rekao je da su radar i kopnena protuzračna obrana premješteni blizu Galacija, grada gdje se srušio dron, nakon ranijeg upada protuzračnih letjelica u travnju.

Međutim, dodaje da nisu bili dovoljno učinkoviti kako bi spriječili dron da tijekom noći udari u višekatnicu, prenosi Sky news.

'Ozbiljna eskalacija iz Rusije'

Maxim kaže da dronovi narušavaju rumunjski zračni prostor na kratko vrijeme i lete nisko tako da ih radari ne mogu prepoznati. Istaknuo je da je aktivan američki sustav protiv dronova MEROPS, ali da bi ga bilo previše rizično koristiti jutros u gradu.

Dron je udario u višekatnicu i izazvao požar na desetom katu. Dvije su osobe ozlijeđene. Rumunjski mediji navode da je riječ o 51-godišnjoj ženi i njezinom 14-godišnjem sinu.

Stanovnici zgrade su evakuirani.

Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je ovo "ozbiljnom i neodgovornom eskalacijom iz Rusije". Vršiteljica dužnosti ministrice Oana Toiu izjavila je da su u ovom trenutku sigurni da je riječ o ruskom dronu.

Prema priopćenju Ministarstva, koje prenosi Stirile Pro TV, zasada sve ukazuje da je cijeli teret drona Geran 2 ruskog podrijetla eksplodirao u trenutku udara.

U Međuvremenu se oglasio NATO koji je osudio rusku "nepromišljenost" i obećao jačanje obrane nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumunjskoj tijekom noćnog napada na Ukrajinu.

Osuda NATO-a

"NATO će nastaviti jačati našu obranu od svih prijetnji, uključujući dronova", poručio je glasnogovornik saveza.

Rumunjska je obavijestila saveznike i glavnog tajnika NATO-a o eskalaciji.

Rumunjska je članica NATO-a i Europe unije. Članak 5. NATO-a propisuje da se napad na jednog člana smatra napadom na sve.

No situacija nije crno-bijela.

Kada se članica NATO-a pozove na Članak 5, saveznici mogu pružiti bilo koji oblik pomoći koji smatraju potrebnim u danoj situaciji. To ne znači automatsku vojnu pomoć.

Svaki saveznik odlučuje koju će akciju poduzeti.

Članak je aktiviran samo jednom nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine u SAD-u.

Rumunjski predsjednik Nicusor Dan sazvao je sastanak Vijeća za obranu i kazao da je "puna odgovornost" za ovaj incident na Rusiji. "Neviđena priroda događaja zahtijeva čvrst, koordiniran i odgovarajući odgovor - na nacionalnoj, savezničkoj i međunarodnoj razini", poručio je.

Predsjednik navodi da je noćašnji upad drona "izravna posljedica ruske agresije protiv Ukrajine, neodgovornost i neselektivnog načina na koji Moskva upravlja oružanim sustavom u blizini granica NATO-a te sustavnog nepoštivanja međunarodnog prava.

Zaključio je da su rumunjske oružane snage djelovale u skladu s procedura, no da je donesena odluka "da se ne napadne meta".

Europski dužnosnici osudili su napad dronom. Predsjednika Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je kako je ruski agresivni rat "prešao još jednu granicu".

"EU je solidarna s Rumunjskom i njezinim narodom", poručila je.

Najavila je da će Unija povećati pritisak na Rusiju i da je u pripremi 21. paket sankcija.