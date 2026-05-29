Dron se srušio na zgradu u Rumunjskoj, digli F-16: Ozlijeđena žena i njezin sin (14)

Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati rano u petak, pri čemu je lakše ozlijeđeno dvoje ljudi.

Dron je pogodio zgradu oko dva sati ujutro, nakon čega je izbio požar na njezinom desetom katu, prenose rumunjski mediji.

⚡️ For the first time since the start of the war, a Russian “Shahed” drone struck a residential high-rise in Romania — a NATO country



Several people were injured. A fire broke out on the upper floors of the building in Galați. — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026

Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede te im je pružena medicinska pomoć na mjestu događaja, objavilo je rumunjsko ministarstvo unutarnjih poslova.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice.

Jedan od dronova ušao je u rumunjski zračni prostor i srušio se na višekatnicu u Galatiju, gradu blizu granica s Moldavijom i Ukrajinom.

Ministarstvo dodaje da su u 1:19 sati iz vojne baze Fetesti poletjela dva borbena zrakoplova F-16, uz potporu helikoptera rumunjskih zračnih snaga. Na mjesto događaja upućen je istražni tim specijaliziran za eksplozije, piše agencija dpa.

Ozlijeđeni žena i sin

Zaglušujuća buka je probudila mještane iz sna. Brzo nakon toga, nebo je osvijetlio požar.

Ozlijeđeni su 51-godišnja žena i njezin 14-godišnji sin. Iz deseterokatnice je evakuirano 70 stanara.

Gradonačelnik Galacija Ionuţ Pucheanu poručio je da je situacija pod kontrolom, područje je osigurano i da se procjene nastavljaju, prenosi Stirileprotv.ro.

"Doživjeli smo nešto što nitko ne bi mislio da je moguće u mirnom europskom granu. Dron koji je pao na stambenu zgradu u Galacijama izazvao je eksploziju i ozlijedio dvije osobe. Uz njih smo i možemo im ponuditi smještaj u ovoj situaciji. Također, sve vlasti su i dalje mobilizirane za podršku i brzu intervenciju", kazao je.

Grad Galati nalazi se u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom.

Policija i vatrogasci stigli su na mjesto događaja te je njihova intervencija u tijeku, dodaju rumunjski mediji.

Rusija često napada Ukrajinu velikim brojem bespilotnih letjelica, pa se bilježe i izolirani slučajevi kad one ulaze u zračni prostor zemalja članica NATO-a. Ukrajinski dronovi ili projektili također su povremeno znali narušiti zračni prostor susjednih država

Ruske snage opetovano napadaju ukrajinsku dunavsku luku Reni, koja se nalazi tik preko granice nasuprot Galatija. Bespilotne letjelice i njihovi ostaci u više su navrata padali na rumunjski teritorij.

U travnju se ruski dron srušio iznad tog rumunjskog grada, udarivši u aneks stambene zgrade i prouzročivši manju materijalnu štetu, bez ozlijeđenih.