'NIŠTA MI VIŠE NE STOJI'

OnlyFans zvijezda, omražena radi lažiranja trudnoće, tvrdi da ovog puta zaista je trudna

OnlyFans zvijezda, omražena radi lažiranja trudnoće, tvrdi da ovog puta zaista je trudna
Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP/Profimedia

Odbila je otkriti identitet oca djeteta i najavila neke od najkontroverznijih planova dosad

29.5.2026.
22:19
Hot.hr
Zvijezda platforme OnlyFans i 18+ glumica Bonnie Blue (27), pravim imenom Tia Bilinger, u travnju ove godine lažirala je trudnoću kako bi privukla pažnju i zaradila velik iznos novaca na društvenim mrežama. Nakon višednevnih nagađanja, Bonnie Blue otkrila je da nikada nije bila trudna, iako je ranije tvrdila suprotno.

U veljači je objavila da očekuje dijete te čak pokazala pozitivan test na trudnoću, čime je privukla veliku pozornost javnosti. Tek nekoliko tjedana nakon što je tvrdila da je zatrudnjela nakon navodnog odnosa s 400 muškaraca, 27-godišnjakinja se javila iz luksuzne vile u Meksiku i priznala da je cijela priča bila izmišljena. Otkrila je da je koristila lažni trudnički trbuh te da je riječ o osmišljenoj kampanji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samo dva mjeseca kasnije, ova kreatorica sadržaja za odrasle, tvrdi da ovaj put zaista jest trudna. U razgovoru za Daily Star, odbila je otkriti identitet oca djeteta i najavila neke od najkontroverznijih planova dosad. Govorila je i o trudnoći te planovima za roditeljstvo. Priznala je da joj trudnoća nije lagana.

„Trudnoća je teška, ali osim toga sam dobro. Mučnine su mi najveći problem“, rekla je za taj medij.

Požalila se i na činjenicu da joj zbog trudnoće više ne odgovara nikakva odjeća iz ormara.

„Ništa mi više ne stoji. Ne govorim o jednoj veličini više, nego o deset veličina. Trudnička odjeća mi se uopće ne sviđa“, našalila se.

Bonnie, koja je svjetsku pozornost privukla tvrdnjom da je u jednom danu spavala s tisuću muškaraca, otkrila je da već zna spol djeteta, ali ga ne želi javno objaviti.

„Najvažnije je da je dijete zdravo i da je sve u redu“, poručila je.

U intervjuu je govorila i o tome kako planira uskladiti majčinstvo s karijerom, hoće li skrivati identitet djeteta od javnosti te strahuje li od reakcija okoline.

Posebnu pažnju izazvala je njezina najava takozvanog „zlatnog baby showera“. Kako je objasnila, riječ je o 18+ događaju namijenjenom osobama koje dijele specifične fetiše koje većina ljudi smatraju degutantnima.

„Većina trudnica organizira klasični baby shower, a ja ću napraviti nešto potpuno drugačije“, izjavila je Bonnie.

Bonnie Blue18+ ModelFilmovi Za OdrasleTrudnoćaOnlyfans
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
