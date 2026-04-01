OnlyFans zvijezda šokirala priznanjem: Lažirala trudnoću i zaradila preko milijun funti

Zvijezda platforme OnlyFans i 18+ glumica Bonnie Blue (26), pravim imenom Tia Bilinger, priznala je da je lažirala trudnoću kako bi privukla pažnju i zaradila velik novac na društvenim mrežama.

Šokantno priznanje

Nakon višednevnih nagađanja, Bonnie Blue otkrila je da nikada nije bila trudna, iako je ranije tvrdila suprotno. U veljači je objavila da očekuje dijete te čak pokazala pozitivan test na trudnoću, čime je izazvala veliku pozornost javnosti.

"Samo zato što sam trudna, ne znači da ću zaboraviti na 'rage bait'", rekla je tada, aludirajući na strategiju objavljivanja sadržaja koji izaziva snažne reakcije.

Njezine objave ubrzo su izazvale kritike, osobito među korisnicima koji su podijelili vlastita bolna iskustva s pobačajem. Na optužbe je odgovorila bez zadrške:

"To je moje tijelo i mogu birati kako ću podijeliti vijest o svojoj trudnoći. Time se nimalo ne ismijavaju pobačaji", poručila je. "Ono što su oni proživjeli je srceparajuće, ali to nije moja krivnja niti moj problem. Ako ste ljuti, usmjerite taj bijes negdje drugdje."

Sve otkrila iz Meksika

Tek nekoliko tjedana nakon što je tvrdila da je zatrudnjela nakon navodnog odnosa s 400 muškaraca, 26-godišnjakinja se javila iz luksuzne vile u Meksiku i priznala da je cijela priča bila izmišljena. Otkrila je da je koristila lažni trudnički trbuh te da je riječ o osmišljenoj kampanji.

"Dakle, proljetni praznici su gotovi i više mi neće trebati ovaj lažni trbuh. Hvala svim glupim roditeljima srednjih godina koji ste nasjeli na moj 'rage bait'. Ne samo da je platio ovu vilu i sunce, nego mi je više od 100 milijuna pregleda donijelo dodatnih milijun funti (1,153,100 eura)."

Podijeljene reakcije publike

Nakon objave priznanja, društvene mreže preplavili su komentari. Dok su neki kritizirali njezino ponašanje, drugi su tvrdili da ionako nisu povjerovali u njezinu priču.

"Zbunjuje me što ljudi uopće podržavaju ovu ženu", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali da im je cijela situacija bila nevjerodostojna od početka.

Na kraju je i sama poručila: "Bonnie Blue vas je sve 'rage baitala'", dodatno potaknuvši rasprave o granicama sadržaja na internetu.

