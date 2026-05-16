Oženio se Filip Zubčić: Lijepa mladenka zablistala u upečatljivoj kratkoj vjenčanici

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) i njegova dugogodišnja djevojka Ana Vukoja izrekli su sudbonosno “da”, a prve fotografije i snimke s njihove svadbene proslave već su se pojavile na društvenim mrežama.

Dio atmosfere otkrila je i Filipova sestra Tamara Zubčić objavama na Instagramu, kao i bend koji je bio zadužen za atmosferu na vjenčanju.

Romantičan prvi ples uz Olivera

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se prvi ples mladenaca, okruženih dimnim efektima, prigušenim svjetlima i uzvanicima koji su mobitelima bilježili emotivan trenutak.

Za svoj prvi ples Filip i Ana odabrali su bezvremenski hit Oliver Dragojević “Ne mogu ti reći”.

Mladenka Ana je za večernji dio proslave na sebi nosila upečatljivu kratku bijelu haljinu u kojoj je zaplesala s novopečenim suprugom pred obitelji i prijateljima.

Zaruke nakon četiri godine veze

Podsjetimo, Filip i Ana zaručili su se prošlog ljeta nakon četiri godine veze, a sretnu vijest tada su podijelili na Instagramu, gdje su dobili brojne čestitke prijatelja i pratitelja.

Ana je diplomirana kineziologinja, a Zubčić je u ranijim intervjuima isticao koliko mu znači njezina podrška i razumijevanje za izazove profesionalnog sporta i česta putovanja.